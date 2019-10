Beim Fußball-Bundesliga-Spiel des SKN Spusu St. Pölten gegen Sturm Graz durfte der ASV Asparn an der Zaya an der Spusu-Fanaktion "Spiel des Lebens" teilnehmen.

ASV Asparn zu Gast in der NV-Arena .

Bus-Shuttle, Verpflegung und Matchbesuch genossen die 44 Teilnehmer des Vereins - Trainer, Funktionäre, Fans und Nachwuchsspieler: Sie hatten diesmal die meisten SMS eingesendet und sich somit das 6. Bundesliga-Heimspiel der Wölfe in der laufenden Saison gesichert.

Im Spusu-Corner fühlten sich die St. Pölten Fans aus dem Bezirk Mistelbach recht wohl: "Für österreichische Verhältnisse ist das Stadion ideal", schwärmte Harald Wohlmuth. Vor dem Spiel hatte man sich gegen Sturm Graz freilich noch mehr erwartet. Mit seinem Tipp von 2:0 für die Wölfe lag Obmann Christian Idinger am Ende der Partie dann doch weit daneben. Mit einem 0:4 hatte keiner gerechnet.

Knapp Bestmarke verfehlt

Voll motiviert gingen die Kicker des SV Asparn/Zaya in der Halbzeitpause zu Werke. Bei der spusu-Volleychallenge gilt’s die Kugel binnen zwei Minuten so oft wie möglich im Kasten – diesmal gehütet von SKN-Keeper-Juwel Maximilian Schiener – unterzubringen. Fünfmal gelang das den Weinviertlern. Sie scheiterten nur knapp an der Niederleiser Bestmarke aus der vergangenen Woche.