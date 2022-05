Kids strahlten beim Triathlon um die Wette

Werbung

Bei strahlendem Sonnenschein in Wien-Aspern war es endlich soweit: Nach monatelangen Vorbereitungen mit viel Spaß und Motivation bei der Triathlon-trainingsspezifischen Bewegung traten fünf Kinder des „Tri Youngstars LAC Harlekin“ beim 1. Seestadt Triathlon über unterschiedliche Distanzen an.

Der vom Team milliSPORTS hervorragend organisierte Triathlon fand mit einer beeindruckenden Atmosphäre mit mehr als 400 Teilnehmern statt – und brachte dem Mistelbacher Nachwuchs Top-Ergebnisse: Ihr Triathlondebüt gaben bei den Schülern D (50 Meter Schwimmen, 2 Kilometer Radfahren und 500 Meter Laufen) Nora Bsteh als Elfte und Raffael Nistler als Zwölfter in den jeweiligen Altersklassen weiblich und männlich. Für Isabella Hartl (Rang 15) und Lea Swatschina (Rang 17) ging es beim nächstgrößeren Bewerb Schüler C zum ersten Mal über die Strecke von 200 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 1.500 Meter Laufen.

Komplettiert wurde die mannschaftliche Leistung durch Maximilian Czerny-Reindl, der bei den Schülern D bereits am Vortag in Steyregg bei Linz den hervorragenden zweiten und am Sonntag in der Seestadt den sechsten Platz erringen hatte können. Am Ende des Tages strahlten die Augen der Kinder mit jenen der begeisterten mit gereisten Eltern um die Wette.

Auch Trainer Lukas Czerny blickt stolz, glücklich und begeistert auf die Leistungen seiner Schützlinge zurück. Er steckt schon voll in den Vorbereitungen, um beim nächsten Triathlon am 11. Juni am Neufeldersee im Burgenland mit seinen jungen, stets motivierten Triathleten an den Start gehen zu können.

Bis dahin wird weiterhin mit viel Spaß und Begeisterung drei- bis viermal wöchentlich in Mistelbach und Umgebung trainiert. Wer mitmachen will, kann sich jederzeit melden: tri.youngstars@gmail.com