Das bringt das Sportjahr 2023 im Bezirk Mistelbach

2022 liegt in seinen finalen Zügen, 2023 steht vor der Tür – doch was bringt das neue Jahr mit sich, speziell in der Sportwelt des Bezirks Mistelbach? Die NÖN hat sich umgesehen:

1 Radsport-Spektakel: Mitte Juni kommt „In Velo Veritas“, die Rundfahrt auf klassischen Rennrädern im Weinviertel, nach Mistelbach. Gefahren wird ohne Zeitnehmung auf Rennrädern bis Baujahr 1987 oder solchen, die im Wesentlichen dem technischen Stand dieser Zeit entsprechen. Dabei werden wieder hunderte Teilnehmer erwartet.

2 Basketball-Play-offs: Eigentlich immer Stammgast in den Play-offs der 2. Bundesliga der Herren, verpassten die Mistelbach Mustangs diese in den letzten beiden Jahren. 2020/21 stieg man aufgrund der damals geltenden Corona-Richtlinien aus, im Vorjahr fand man sich sportlich in den Play-downs wieder. In dieser Spielzeit meldeten sich Headcoach Martin Weissenböck und seine Mannen aber bravourös zurück, sie sind aktuell Tabellenführer und werden in souveräner Art und Weise in die heiße Phase der Saison einziehen.

3 Kicker-Jubiläen : Viele Vereine werden 2023 nicht nur auf, sondern auch abseits des grünen Rasens feiern: So werden die beiden Platzhirsche des Bezirks, FC Mistelbach und SC Wolkersdorf, ihren 100. Geburtstag begehen. Stolze 70 Jahre alt wird die SCU Schrattenberg aus der 2. Klasse Weinviertel Nord, seinen „60er“ feiert der SCU Obersdorf/Pillichsdorf aus der 2. Klasse Weinviertel Süd. 55 Jahre wird der UFC Hanfthal aus der 2. Klasse Pulkautal, ein halbes Jahrhundert alt werden der SC Laa/Thaya (Gebietsliga NNW) und der USC Drasenhofen (2. Klasse WV Nord). Schließlich feiern noch der USV Atzelsdorf und der USC Neuruppersdorf ihre 40. Wiegenfeste.

4 Laufcup-Premieren : Nach zwei Pandemiejahren und einer kleineren Version wird der Raiffeisen Weinviertler Laufcup, die größte Laufserie im Amateurbereich in unserer Region, 2023 wieder voll durchstarten – mit satten 13 Läufen, darunter auch die drei „Neuzugänge“ Zlabern, Asparn/Grafensulz und Gerasdorf.

5Topsport-Momente: Egal ob Eishockeyspieler Florian Baltram aus Wolkersdorf, der mit Red Bull Salzburg den Titel holen wird, Rad-Olympia siegerin Anna Kiesenhofer aus Niederkreuzstetten oder Leichtathletik-Ass Andreas Wolf – unsere Top-Athleten wollen 2023 wieder durch starten.

6 Fußball-Rückkehrer: Der SC Großengersdorf aus der 1. Klasse Nord stellte im Sommer den Spielbetrieb ein, weil man zu wenige Freiwillige für die Aufgaben fand. Doch die Lage hat sicher inzwischen geändert: Martin Wanke motivierte genügend Leute, die sich wieder beim SCG einbringen wollen. Damit wird der Spielbetrieb in der zweiten Klasse im Sommer 2023 wieder aufgenommen.