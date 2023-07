Premiere des Aquathlon in Mistelbach begeisterte

Am vergangenen Samstag fand der erste Mistelbacher Aquathlon statt, bei dem zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellten. Unter strahlend blauem Himmel und vor begeistertem Publikum bot die Veranstaltung eine gelungene Kombination aus Schwimmen und Laufen – und sorgte für unvergessliche Momente im Freibad und auf der neuen Laufbahn im Sportzentrum.

Auch weil im Hauptbewerb über 400 Meter Schwimmen und 3.400 m Laufen, in dessen Rahmen auch die niederösterreichischen Landesmeisterschaften in dieser Sportart ausgetragen wurde, eine Frau den Männern den Rang ablief: Nicole Bauer. Die 19-Jährige vom Tri Team Chaos NÖ gewann in 18:20,4 Minuten souverän und hängte auch alle Männer ab. Denn Fabian Auttrit (Anm.: früher Hatzak) vom ASV Tria Stockerau kam mit knapp 16 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel und krönte sich zum NÖ-Landesmeister. Der Breitenseer Markus Lukacs vom Verein UTTB komplettierte das Podium als Dritter (in 19:19,9).

Großer Andrang bei den Kinderbewerben

Knapp 100 Teilnehmer in allen Bewerben sorgten für leuchtende Augen bei den Organisatoren des LAC Harlekin Mistelbach rund um Lukas Czerny. Dieser war vor allem von den vielen Kindern angetan: „Es ist fantastisch, zu sehen, wie die Kinder mit so viel Eifer und Energie bei der Sache sind“, so Czerny. „Unser Ziel war es, eine Veranstaltung zu schaffen, die vor allen den jungen Teilnehmern die Möglichkeit gibt, ihren Mut und ihre sportlichen Fähigkeiten zu zeigen und gleichzeitig eine tolle Zeit zu haben.“

Der große Erfolg des ersten Mistelbacher Aquathlons bestärkt Czerny und Co. jetzt, die Veranstaltung in der Bezirkshauptstadt in kommenden Jahren weiter auszubauen.