Ausflug des USV Niederleis in die NV-Arena .

Spieler, Fans und Freunde des USV Niederleis im Bezirk Mistelbach verbrachten einen sportlich, unterhaltsamen Nachmittag in der spusu-Fancorner. Bei der beliebten Volley-Challenge in der Halbzeitpause trafen die Kicker aus Niederleis sechsmal und übernahmen damit die Führung in der Gesamtwertung. Jetzt hat der UVS Niederleis auch die Chance auf ein Duell mit der Profitruppe des SKN St. Pölten.

Ob sie deshalb nervös waren? Die Kicker rund um Kapitän Alexander Schindler lachten, und meinten: "Nein, es geht ja schließlich um die Gaudi."

