100 Punkte! Mistelbach bleibt souverän

Keine Woche ohne Sorgenfalten. So stellt sich die Situation derzeit im Kader der Mistelbach Mustangs dar. Kapitän Christoph Leydolf trug vom vorwöchigen Sieg in Güssing ein Problem am Meniskus hervor, Legionär Zdenek Nehyba stieß sich zu Hause so fest die kleine Zehe, dass er am Tag vor dem Match kaum gehen konnte. Letztlich bissen beide auf die Zähne, waren gegen Vienna United dabei.

Da gab's ein Wiedersehen mit den Ex-Kollegen David Wrumnig und Philipp Germ. Auch wegen ihnen hatte Mistelbach den Wienern im Vorfeld viel Respekt gezollt. „Weil wir wissen, dass ihre Siege gegen Güssing und so kein Zufall sind“, sagte Mustangs-Trainer Martin Weissenböck. Und tatsächlich: auch in Mistelbach machte United in der ersten Halbzeit lange Zeit gut mit. Weissenböck weiß warum: „Wir haben versucht, ihnen die Drei-Punkte-Würfe von außen möglichst zu nehmen und sie eher in Richtung unserer Großen in die Mitte zu lenken. Aber sie haben das in der ersten Halbzeit exzellent gemacht und sind immer in unserer Reichweite geblieben.“

Eigengewächs Czehowsky erntete Applaus

Erst in der zweiten Hälfte konnte sich Mistelbach dann deutlicher absetzen und mit zum Teil schönem Offensiv-Basketball sogar den Hunderter voll machen. Zu dem durften auch die Eigengewächse Moritz Czehowsky und Paul Biswanger ihren Teil beitragen, Ersterer bekam knapp acht Minuten Spielzeit und hinterher Lob vom Trainer: „Der hat wirklich brav gespielt. Das hat mich gefreut, weil es keine leichte Partie war.“ Czehowskys Highlight war ein Block gegen Wrumnig in der zwölften Minute, bei dem die ganze Halle applaudierte.

Apropos Applaus: den verdienen die Mistelbacher auch für ihre gesamte Performance in der bisherigen Saison. Auch das fünfte Spiel wurde gewonnen, die Mustangs bleiben das einzige Team ohne Niederlage in der zweiten Bundesliga.

70-Jahr-Feier rund um das Spiel gegen Salzburg

Weiter geht es am Samstag um 17 Uhr mit einem neuerlichen Heimspiel gegen Salzburg. Rund um dieses laden die Mistelbacher zur 70-Jahr-Feier des Vereins. Am 11. November 1953 hatten die Pfadfinder den Basketball-Verein mit dem Namen KSV (Katholischer Sportverein) gegründet und damit eine höchst erfolgreiche Geschichte eingeleitet.

Das soll am Samstag entsprechend zelebriert werden, weshalb die Mustangs für diese Jahreszeit ungewöhnliche Wege gehen: es wird gegrillt. Dazu wird es auch eine Weinbar, einen Fanshop, einen DJ und die obligatorischen Cheerleader geben.

Statistik

MISTELBACH MUSTANGS – VIENNA UNITED 100:75 (27:16, 52:39, 67:55).

Mistelbach: Moschik (22 Punkte), Jokl (18), Kozina (17), Nehyba (13), Vasat (12), Schrittwieser (7), Leydolf (6), Dragolj (5), Czehowsky, Biswanger.

Vienna United: Witzmann (18), Makivic (12), Golino (10), Germ (9), Kotala (8), Oguamalam (8), Zapero (6), Bitkin (2), Wrumnig (2), Mailath-Pokorny, Fidrmuc.