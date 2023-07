Auch Germ verlässt die Mistelbach Mustangs

Nächster Abgang bei den Mistelbach Mustangs: Forward Philipp Germ schließt sich Vienna United an. Zuvor war bereits Spielmacher David Wrumnig beim Sieger des letztjährigen Play-downs (der Bewerb all jener Teams, die das Viertelfinale verpasst haben) gelandet.

Ganz so sehr wie der Verlust von Wrumnig schmerzt Mistelbach jener von Germ nicht. Der 26-Jährige hatte zwar bald nach seiner Ankunft im Herbst 2022 eine richtig starke Phase, konnte sein Potenzial gegen Ende der Saison aber nicht mehr abrufen. Trainer Martin Weissenböck setzte den athletisch veranlagten Schützling speziell in den Play-offs kaum noch ein, er erklärt warum: „Philipp ist gegen Ende ein bisschen in eine Krise gekommen, wo er mit sich selbst unglücklich war. Er hat dann den Turnaround bei uns nicht mehr geschafft. Auch wenn wir uns beide bemüht haben, es ist mir nicht gelungen und ihm auch nicht, muss ich ehrlich gestehen.“

Zwei wichtige Positionen sind noch vakant

Auf die Suche nach Ersatz begibt sich Weissenböck im Fall Germ nicht: „Das ist sicher eine Position, wo wir diese Saison schauen werden, falls da Minuten über bleiben, dass die unsere Eigenen kriegen.“ Gemeint sind junge Mistelbacher wie Moritz Czehowsky oder Paul Biswanger.

Sehr wohl vakant ist indes der Platz im Kader, den bisher Wrumnig inne hatte. Die Suche nach einem zweiten Spielmacher neben Jan Kozina gestaltet sich bei den Mustangs aktuell schwierig. Auch wie die Center-Position beim Finalisten der Vorsaison künftig gelöst wird, ist weiterhin offen.