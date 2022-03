Auf Debakel folgte Gala für Mistelbach

Auf die Albtraumleistung in Fürstenfeld folgte eine Gala gegen das Future Team Steiermark. Das war freilich auch der Stärke des jeweiligen Gegners geschuldet, Mustangs-Trainer Martin Weissenböck gefiel aber dennoch, was er gegen die steirischen Youngsters sah. Der Mistelbacher hatte seine Truppe nämlich im Vorfeld auf den Start der entscheidenden Saisonphase eingeschworen und gewisse Tugenden verlangt: „Wir wollten diszipliniert sein, was den Schiedsrichter betrifft, und schauen, dass wir unsere Sachen durchspielen. Das haben wir 40 Minuten gut durchgezogen, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein.“

Weil Mistelbach schon nach ein paar Minuten um über zehn Punkte führte, war diesmal auch früh Zeit für Paul Biswanger. Weissenböck schickte das 18-jährige Eigengewächs noch im ersten Viertel aufs Feld. Der Guard bedankte sich prompt mit einem Assist und schaffte im Schlussabschnitt auch noch seinen ersten Korb der Saison, was nicht nur die Zuschauer auf der Tribüne, sondern auch den Trainer freute: „Ich habe ihn diesmal länger drinnen gelassen, weil er die letzten Wochen im Training schon sehr gut war. Ich rede oft mit ihm, und in der Landesliga kriegt er natürlich eh seine Minuten. Er ist fleißig dabei und es geht Schritt für Schritt vorwärts.“

Als der 86:42-Erfolg eingetütet war, blickte Mistelbach gespannt auf das Ergebnis des Parallelspiels in Mattersburg. Die Hoffnung auf eine Niederlage des härtesten Rivalen um Platz vier im Osten erfüllte sich aber nicht, die Rocks distanzierten Fürstenfeld, das vor einer Woche noch die Mustangs zerstört hatte, um 28 Punkte.

Richtungsweisende Fahrt in den Westen

Am Samstag warten auf Mistelbach (Dornbirn) und Mattersburg (Tirol) weite Fahrten, die Gegner bilden aktuell das Spitzenduo in der West-Gruppe. Und nachdem der Nachtrag des direkten Duells mit Mattersburg für 19. März angesetzt wurde, hat man nun auch für das Kufstein-Spiel in Tirol einen neuen Termin gefunden, und zwar den 26. März. Wann gegen die Flames gespielt wird, ist noch offen.