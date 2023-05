Auszeichnungen für zwei Mistelbacher

Der Meistertitel in der 2. Bundesliga ist sich für die Mistelbach Mustangs am Ende nicht ausgegangen, eine Woche nach dem verlorenen Finale gab‘s aber trotzdem zwei Auszeichnungen. Das Online-Portal eurobasket.com, das Woche für Woche zahlreiche Basketball-Ligen aus ganz Europa redaktionell begleitet, inkludierte zwei Mistelbach-Akteure bei der Vergabe ihrer diesjährigen Awards für die Zweite Liga: Martin Weissenböck wurde zum Trainer des Jahres ernannt, Zdenek Nehyba zum Center des Jahres.

Beim geschlagenen Finalisten kam das freilich gut an. „Das ist eine schöne Auszeichnung, da freuen wir uns natürlich“, gesteht Weissenböck, der auch von Obfrau Ulrike Swoboda Komplimente erntet: „Da krieg ich Gänsehaut. Eurobasket, das ist höchstes Niveau. Diese Auszeichnung bringt ungemein zum Ausdruck, was Martin Weissenböck drauf hat. Dass wir das so geschafft haben, Vize-Meister zu werden, ist sensationell.“

Der „Center des Jahres“ ist eigentlich Forward

Etwas atypisch ist Nehybas Wahl zum Center des Jahres, denn der Tscheche ist eigentlich Forward. „Ich kenne nicht die genauen Kriterien, aber ich glaube, dass sie ihn einfach dabei haben wollten. Und das ist sicher fair“, meint Weissenböck: „Auch wenn er bei uns Forward ist und noch nie in seinem Leben Center war (lacht).“

Nehyba selbst zeigte sich auch überrascht von der Nominierung als Center, nahm sie aber gerne mit: „Weil ich definitiv glaube, dass ich in dieses erste Team gehöre. Am Ende bin ich einfach sehr dankbar für die Nominierung. Ich würde sie zwar für die Meisterschaft mit dem Team eintauschen, aber die gewinnen wir hoffentlich in der nächsten Saison.“ Forward des Jahres ist übrigens Shawn Ray von den Wörthersee Piraten, der auch Spieler der Saison wurde.

Abgesehen davon waren die Mustangs in den vergangenen Tagen bemüht, ein wenig Abstand zu gewinnen. Eine gewisse Ohnmacht bezüglich der – aus Sicht der Mistelbacher – eklatant schlechten Schiedsrichterleistung im zweiten Finalspiel in Güssing ist immer noch vorhanden, am Ende überwiegt für die Verantwortlichen aber das Positive. Und der Gedanke an die nächste Saison, wie Weissenböck skizziert: „Wir haben eigentlich gleich danach gesagt, der Blick geht schon wieder nach vorne. Nächstes Jahr sind wir wieder da.“ Mit, so ist der Plan, einer ähnlichen Truppe wie heuer.

Vorerst ist aber trainingsfrei, auch der Coach lädt die Akkus auf. Bei ihm stehen Familienzeit sowie Arbeiten im und rund um das eigene Haus am Plan. Und natürlich Basketball: „Da genieße ich, dass ich in Ruhe die anderen Semifinal- und Final-Serien verfolgen kann. Natürlich die in Österreich, aber auch die in Tschechien.“