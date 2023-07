Bavcic bleibt Mistelbacher, Schuecker geht

Es war ein wichtiger Puzzleteil für das Saisonfinale, den der Sportliche Leiter und Trainer der Kampfmannschaft Martin Weissenböck im März vor den Play-offs aus dem Hut zauberte: Ex-Klosterneuburg-Center Edin Bavcic kam als Co-Trainer. Der ehemalige Profi, der in elf verschiedenen Ländern spielte, bot mit seiner Erfahrung einen neuen Blickwinkel und half mit, um Mistelbach bis ins Finale und nahe an den Titel in der 2. Bundesliga zu bringen. Weissenböck schwärmte im Verlauf der K.O.-Phase nicht nur einmal von seinem Assistenten.

Klar, dass der Trainer und Funktionär danach alles versuchte, um Bavcic auch für die kommende Spielzeit 2023/24 im Verein zu halten - mit Erfolg. Am Montag vermeldete Weissenböck die Einigung, Bavcic bleibt Co-Trainer der Kampfmannschaft und coacht zusätzlich auch die U19 der Mustangs. Eine Konstellation, die sich der Headcoach schon lange wünschte: „Weil du dich dann einfach gut abstimmen kannst. Mit Edin ist uns schon was Tolles geglückt, weil er mit seiner Erfahrung und seinem Wissen eine Batzenverstärkung ist für das Trainer-Know-How im Klub.“

Wo Bavcics U19 spielen wird, ist allerdings noch offen. Das Team wird sich zu großen Teilen aus der begabten, letztjährigen U16 speisen, die sich in der B-Staffel der Superliga für die A-Staffel qualifizierte. Diesen Platz dürfte nun theoretisch die nächste U16 einnehmen, eventuell wird Mistelbach da aber freiwillig weiterhin auf B-Ebene spielen. Mit der neuen U19 wiederum würden die Mustangs gerne Superliga spielen, wofür sie sich zu Saisonbeginn im Herbst allerdings erst qualifizieren müssen. Wie viele und welche Gegner dafür zu bezwingen sind, ist noch offen.

Schuecker bricht die Zelte in Mistelbach ab

Verzichten muss Mistelbach dafür künftig auf Paul Schuecker. Der 23-Jährige war 2019 aus Wien ins Weinviertel gewechselt, wo er zuletzt nicht nur spielte (bis zu seiner schweren Ellbogenverletzung im November), sondern auch hier wohnte, zwei Mädchenteams trainierte und sogar in der Mittelschule unterrichtete. Jetzt bricht Schuecker seine Zelte in Mistelbach aber komplett ab, er geht zurück nach Wien, wechselt auch die Schule, ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Weissenböck hadert: „Für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar und ein herber Verlust, der mich persönlich schmerzt, weil ich den Paul sehr, sehr gern hab und weil er das mit den Mädchen auch gut gemacht hat.“

Schuecker selbst kiefelte eigenen Aussagen zu Folge monatelang an seiner Entscheidung, letztlich sei sie aber unumgänglich gewesen. Sein Lehramtsstudium zu finalisieren sei von Wien aus einfacher als von Mistelbach aus, auch das hohe Pensum der verschiedenen Aufgaben sei ihm zuletzt „schon ein bisschen zu viel“ gewesen. Wehmut sei freilich trotzdem dabei: „Natürlich bin ich auch traurig, weil der Verein ist super. Die Organisation im Verein ist ein Vorzeigefall im österreichischen Basketball, das muss man schon sagen. Um die Menschen tut es mir leid, vor allem um die Kinder im Nachwuchs, weil die sind auch super.“

Auch Guard Wrumnig verlässt die Mustangs

Ebenfalls weg ist mit Guard David Wrumnig eine Stütze der letztjährigen Bundesliga-Mannschaft, der 23-Jährige wechselt ligaintern zu Vienna United. Auf den Positionen eins/zwei sucht Mistelbach deshalb noch nach Verstärkung, Schueckers Position könnte offen bleiben. Weissenböck will ab Sommer drei bis vier Eigengewächse fix im Bundesliga-Training haben und ihnen nach Möglichkeit auch Einsatzzeiten in der zweithöchsten Spielklasse bieten.