Corona: Absage für die Mustangs am Matchtag

Sonntag, 20 Uhr! Es war ein höchst ungewöhnlicher Termin, an dem die Mustangs in der Wiener Stadthalle gegen die Basket Flames antreten hätten sollen. Die Freude darüber hielt sich erkennbar in Grenzen. Im Nachhinein hätten Martin Weissenböck und Co ihn aber sicher genommen, hätten sie gewusst, was sonst noch auf sie warten könnte. Etwa die nächste Absage, die am Sonntagvormittag Realität wurde.

Grund waren die Routine-PCR-Tests zwischen 24 und 48 Stunden vor einem Spiel, die in der Zweiten Liga kürzlich eingeführt worden waren. Einer davon war im Mistelbacher Lager positiv, und zwar jener von Michal Norwa. Das kam etwas kurios, denn erst in der Woche davor war der Tscheche positiv getestet worden, hatte seine Quarantäne abgesessen, ein negatives Ergebnis abgeliefert und in der Vorbereitung auf das Flames-Spiel wieder das Training besucht.

So blieb Coach Weissenböck am Sonntagvormittag, als er vom neuerlich positiven Test seines Centers erfuhr, nichts anderes übrig, als Liga und Gegner zu informieren, dass sein Team ein weiteres Mal nicht antreten könne. Es ist bereits die dritte Absage für die Mustangs in dieser Saison, und die Zwangspause wird immer länger. Das letzte Spiel hat man am 8. Jänner ausgetragen. Zumindest war Mistelbach mit der Absage am Wochenende nicht alleine, von den geplanten vier Spielen in der Liga fanden nur zwei statt.

Ost-Spitzenreiter statt West-Schlusslicht

So soll es nun am Sonntag bei Gruppe-Ost-Spitzenreiter Fürstenfeld weitergehen, ein weitaus schwierigerer Wiedereinstieg als bei den Flames, dem Schlusslicht im Westen. Das weiß auch Weissenböck, der es aber sportlich nimmt: „Das ist ein Hammer, aber soll so sein. Wir müssen froh sein, wenn wir nächste Woche mal im Autobus sitzen und spielen dürfen. Hoffentlich gibt es nicht wieder eine Überraschung.“

Denn was das Training betrifft, war der Ex-Nationalspieler zuletzt sehr zufrieden. Spielmacher Jan Kozina ist zurück und hätte am Sonntag sein Comeback gefeiert, und auch sonst ist Mistelbach bis auf Viktor Vasat (Fußverletzung) ziemlich komplett und gut drauf. Der Coach ist zuversichtlich, was die restliche Saison betrifft: „Ich glaube, dass wir noch stark sein können.“

Wenn es denn endlich wieder losgeht. Für eines der abgesagten Spiele ist mittlerweile übrigens ein Ersatztermin fixiert worden, und zwar für das möglicherweise entscheidende direkte Duell mit Mattersburg in Mistelbach, das nun am 19. März gespielt werden soll.