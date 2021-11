Defense der Mustangs überrascht sogar den Trainer

316 gegnerische Punkte in den ersten fünf Spielen, im Schnitt 63 pro Partie – die Defensivleistung der Mustangs in dieser Saison kann sich bis dato sehen lassen. Zum Vergleich: Nur die Fürstenfeld Panthers (310) und die Güssing/Jennersdorf Blackbirds (311), also der Erst- und der Zweitplatzierte der Gruppe Ost, verteidigten bis dato noch besser.

Ein Umstand, der sogar Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck ein wenig überraschen konnte. Er wusste freilich um die Defensivqualitäten von Michal Norwa oder Kapitän Christoph Leydolf, aber auch, dass mit Julien Hörberg jener Spieler, der für Weissenböck „am allerbesten verteidigen kann“, aus gesundheitlichen Gründen noch keine Minute spielte. Wie exzellent aber andere Spieler wie Jan Kozina oder Lukas Schrittwieser bis dato den eigenen Korb beschützten, ringt ihrem Trainer in Summe Respekt ab.

Wenngleich er schon ein wenig weiß, wo die starke Kollektivleistung ihren Ursprung hat: „Wir verteidigen aggressiv, auch im Training, das macht es aus. Wir haben eine hohe Trainingsintensität, da geht es wirklich zur Sache. Da schonen sich die Burschen nicht, und das merkt man, glaube ich, auch.“

Salzburg wurde kein einziger Dreier gegönnt

Von Vorteil war im jüngsten Heimspiel gegen Salzburg, dass Mistelbach zum ersten Mal in dieser Saison auch offensiv vollends überzeugte. Unterm Strich stand so ein beeindruckender 30-Punkte-Sieg: 86:56. Wie sehr die Mustangs, die 43 Prozent der Würfe von außen verwandelten, ihren Gegnern auf den Zehen standen, zeigt eben diese Statistik: 14-mal versuchte sich Salzburg an einem Dreipunktwurf, kein einziger davon landete im Korb. „Das war Wahnsinn“, sagt Weissenböck, „aber wir waren immer da, haben uns immer geholfen.“ Übrigens gegen ein Team, das bis dato drei von vier Spielen gewonnen hatte.

Die Mustangs selbst haben damit den Anschluss an die Spitzenteams in der starken Gruppe Ost hergestellt. Weiter geht es nun mit vier Auswärtsspielen, beginnend in Klagenfurt bei den Piraten. Das aber erst am 20. November, dieses Wochenende hat man frei.