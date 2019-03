Siegen oder fliegen – wollen die Mustangs ins Semifinale der 2. Bundesliga, müssen sie am Wochenende liefern. Nach der Niederlage im ersten Spiel in Villach kommen die Kärntner am Freitag (Tip-off 19.30 Uhr) zum zweiten Duell nach Mistelbach. Bei einem Sieg der Gäste ist die Serie aus. Gewinnt Mistelbach, geht es sonntags zum Entscheidungsspiel zurück in den Süden.

Coach Martin Weissenböck zeigte sich schon direkt nach der Niederlage in Spiel eins überzeugt, nochmal nach Villach zu fahren: „Ich bin absolut positiv und überzeugt, dass wir zu Hause gewinnen.“ Obmann Sascha Hasiner teilt diese Überzeugung: „Ein Ende der Play-offs im Viertelfinale ist für mich fast undenkbar. Wir sind zuversichtlich, das Heimspiel für uns zu entscheiden, und die lange Anreise am Sonntag wird die Karten wieder neu mischen.“

Der Masterplan der Mustangs sieht jedenfalls wie folgt aus: Heimsieg, Party, Fanbus. Nach dem Spiel, das wie an wichtigen Tagen gewohnt die Mistelbacher Cheerleader begleiten, findet in der Sporthalle eine Aftershow-Party statt. Auch für die Spieler, sollten sie am Sonntag nochmal ran müssen? „Die Spieler nur bis 22 Uhr, dann ist Nachtruhe“, zwinkert Hasiner, der gemeinsam mit seinem Team auch für ein mögliches drittes Spiel längst alles vorbereitet hat. Im Cafe Harlekin würde es wie schon bei Spiel eins ein Public Viewing geben, und diesmal würde auch ein Fanbus nach Villach fahren. Abfahrt in Mistelbach wäre um 10.30 Uhr (Anmeldungen unter sascha.hasiner@mistelbach-mustangs.at).