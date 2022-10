Deutsch-Wagram wirft Mistelbach aus dem Cup

Werbung

Das um 20 Punkte verlorene Testspiel Mitte September war ein Schuss vor den Bug, am Sonntag kenterte Mistelbach nun auch in einem Pflichtspiel gegen den langjährigen Nachzügler Deutsch-Wagram. Der bewies im Cup-Derby endgültig, was schon nach den Transfers zu erwarten und in der Vorbereitung sowie im ersten Cupspiel gegen Mattersburg zu spüren war: Die Opferrolle ist Geschichte, die Alligatoren werden heuer eine andere Hausnummer sein als in den vergangenen Jahren.

Zu sehen war das gegen Mistelbach speziell in der ersten Hälfte, die mit einer Zwölf-Punkte-Führung der Gastgeber endete und Mistelbach-Coach Martin Weissenböck zu folgender Analyse verleitete: „Eine sehr schwache Halbzeit von uns, wo uns eigentlich die Intensität gefehlt hat und auch die Cleverness. Wir haben das ganze Spiel über zu viel gedribbelt.“

Die Pausenansprache dürfte aber gelungen sein, denn Mistelbach schlug ab dem dritten Viertel zurück. Die Folge war ein hochintensiver Krimi, bei dem beide Teams keinen Millimeter nachgeben wollten. Spielerische Finesse, Kraft, Energie, lautstarke Unterstützung von den Rängen – alles war auf beiden Seiten da und sorgte für das wohl spannendste Derby seit langer Zeit.

„Wir sind am Anfang gar nicht klargekommen mit diesem Druck, den sie uns auferlegt haben“, sah Deutsch-Wa gram-Trainer Lukas Hofer die Felle in Abschnitt drei schon davonschwimmen. Dass sein Team dann aber zurückschlug und sich am Ende doch knapp durchsetzte, rang ihm Respekt ab: „Ich kann nur meinen Hut ziehen vor der Mannschaft.“ Die Frage, wie sich ein Pflichtspielsieg gegen Mistelbach anfühlt, zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht: „Das ist als Deutsch-Wagramer wahrscheinlich das Schönste, das man haben kann in dieser Liga.“

Viel Zeit, den Sieg auszukosten, bleibt aber nicht, denn schon am Samstag kommen die Mustangs ein weiteres Mal nach Deutsch-Wagram – diesmal zur ersten Runde in der Zweiten Bundesliga.