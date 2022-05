Die Mistelbach Mustangs haben den ersten Neuzugang

Werbung

Die Mistelbach Mustangs haben ihren ersten Neuzugang für die nächste Saison gefunden. Trainer und Sportlicher Leiter Martin Weissenböck nützte wieder einmal seinen guten Draht nach Tschechien und lotste Zdenek Nehyba von Slavia Prag nach Mistelbach. Der 26-Jährige ist mit den Hauptstädtern gerade eben in die A-Liga aufgestiegen, wo er zuvor auch schon mit Brünn spielte. „Er ist ein guter Bekannter von (Jan) Kozina und (Michal) Norwa, die haben miteinander gespielt“, erzählt Weissenböck vom 197 Zentimeter großen Dreipunkt-Shooter für den Flügel.

In dieser Rolle soll der neue Tscheche den Steirer Ian Moschik ersetzen, der im Dezember während der Saison von Klosterneuburg zu den Mustangs wechselte. Dass er dort auch über den Sommer hinaus bleiben könnte, schloss Moschik vor einigen Wochen nicht aus, Weissenböck rechnet aber nicht mit ihm: „Er wird wohl wieder in Klosterneuburg landen, so wie es jetzt aussieht.“

„Wir haben ein „vehementes Trainerproblem“

Ansonsten dürfte es dem Mistelbacher Coach aber gelingen, seinen vielversprechenden Kader beisammenzuhalten, etliche Spieler haben bereits verlängert. Gesucht werden demnach eher nur punktuelle, hochkarätige Verstärkungen – und vor allem Trainer. „Da haben wir ein vehementes Problem“, schildert Weissenböck, „weil wir nächstes Jahr sehr viele Teams haben.“ Die sollen auch allesamt passende Lehrkräfte bekommen ...