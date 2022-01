Druck zum Jahresstart für die Mustangs

Als erstes Sportteam aus dem Bezirk legen die Mistelbach Mustangs im Jahr 2022 los, und das gleich doppelt: Am Feiertag (6. Jänner) ist Deutsch-Wagram zu Gast in der SPH/Weiswo-Arena, zwei Tage später reisen auch die Swarco Raiders aus Tirol nach Mistelbach. Tip-off ist jeweils um 17 Uhr.

Die Ausgangslage für die Mustangs ist klar, im Kampf um die vier Play-off-Plätze in der Gruppe „Level East“ zählen wohl nur noch Siege. Aktuell fehlen zwei Punkte auf den Vierten Mattersburg, je vier auf BBC Nord und Güssing/Jennersdorf sowie sechs auf Spitzenreiter Fürstenfeld. Alle Genannten haben allerdings erst neun Spiele ausgetragen, Mistelbach bereits zehn. Am Samstag treffen die vier Rivalen dafür in zwei direkten Duellen – Fürstenfeld gegen Güssing/ Jennersdorf und BBC Nord gegen Mattersburg – aufeinander und nehmen sich gegenseitig Punkte weg.

Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck glaubt, dass Mattersburg der direkte Konkurrent um Platz vier werden wird, will sich damit aber nicht zu lange aufhalten: „Wir können jetzt nicht anfangen, ständig Mattersburg zu beobachten, sondern müssen unsere Spiele gewinnen.“ Gelingen muss das gegen das noch sieglose Deutsch-Wagram und „Capital West“-Tabellenführer Tirol eventuell ohne Top-Neuzugang Ian Moschik, der im Training umknickte. Weissenböck hofft auf einen Einsatz, „aber wenn nicht, müssen wir es ohne ihn schaffen“. Jan Kozina trainierte nach seiner OP schon individuell, ist aber noch kein Thema.