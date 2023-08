Ein Hüne für die Mustangs

Zwei Meter und acht Zentimeter groß, knapp 100 Kilo auf der Waage – Mistelbachs neuer Center macht ordentlich was her. Der 27-jährige Jakub Jokl spielte zuletzt in Tschechiens zweiter Liga bei Svytavy und geht künftig für die Mustangs auf Korbjagd.

„Unsere Burschen kennen ihn alle, haben teilweise mit ihm zusammengespielt“, berichtet Headcoach Martin Weissenböck. So spielten beispielsweise Jan Kozina und Zdenek Nehyba mit Jokl gemeinsam im Nachwuchs, der restliche Kader sah Jokl in einem Freundschaftsspiel im Vorjahr.

Ganz unbekannt ist dem Neuzugang das Mistelbacher Terrain ohnehin nicht, war er doch in der Vorsaison gegen Mattersburg in der Halle und machte sich selbst ein Bild. „Da hat er mitbekommen, wie das bei uns ist“, schmunzelt sein neuer Trainer, wohlwissend, wie laut und emotional der Hexenkessel in Mistelbach sein kann.

Von 2016 bis 2018 stand Jokl bei den Utah Utes in den USA unter Vertrag, spielte dort Collegebasketball und durchlief auch diverse Nachwuchsnationalteams seines Heimatlandes. Heuer beendete er sein Studium und trat in Brünn eine neue Arbeitsstelle an. Ähnliche Argumente gab es vor einigen Jahren übrigens auch bei Vladimir Sismilich, bevor es ihn nach Mistelbach zu den Mustangs zog. Wenn das kein gutes Omen ist.

Norwa hört endgültig auf

Der bisherige Center, Michal Norwa, wäre laut Weissenböck als „Aushilfslösung“ zur Verfügung gestanden, hätten die Mustangs keinen neuen Mann unter dem Korb gefunden. Mit der Jokl-Verpflichtung stand auch das endgültige Norwa-Karriereende fest. „Das er angeboten hat, uns noch eine Saison zu helfen, falls wir keinen finden, hat mich natürlich gefreut. Sowas ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr froh, dass ich den schmerzlichen Abgang von Norwa so kompensieren kann“, so Weissenböck.