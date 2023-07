Guter Abschluss für Matzkas U18-Team

Die Mistelbacherin Victoria Matzka durfte in den vergangenen Tagen neue Erfahrung auf Nationalteam-Ebene sammeln, sie weilte mit Österreichs U18 bei der B-EM in Bulgarien. Dort gab's in der Gruppenphase zum Start einen Sieg gegen Russland, danach aber Niederlagen gegen Griechenland und Überraschungsteam Luxemburg, die später den zweiten und dritten Platz im Turnier belegen sollten. So ging es für die rot-weiß-rote Auswahl in der unteren Hälfte des Brackets weiter, Platz neun wäre die bestmögliche Platzierung gewesen.

Nach Niederlagen gegen die Ukraine (48:59) und Schweden (74:83) sorgten die Österreicherinnen im Spiel gegen Estland mit einem knappen 51:48 wieder für ein Erfolgserlebnis und spielten in der letzten Partie am Sonntag gegen Nordmazedonien um den 15. Platz, den sie sich schließlich mit einem 81:74 auch sicherten.

Matzka leistete besonders in den zwei letzten Partien mit je neun Punkten einen wichtigen Beitrag, sie war mit dem Turnierverlauf nicht unzufrieden: „Wir haben gegen jeden Gegner mitgehalten, worauf wir aufbauen können. Wir waren heuer ein sehr junges Team und haben viele wichtige Erfahrungen für nächstes Jahr sammeln können. Nächstes Jahr werden wir hoffentlich um die vorderen Plätze spielen.“

Auch in der nächsten Saison bei den Duchess

Zunächst könnte es für die Mistelbacherin aber „nach dem Turnier ist vor dem Turnier“ heißen. Denn sie könnte auch im Kader für die Vorbereitung auf die 3x3-EM-Quali stehen, die am 21. Juli startet. „Wenn ich genommen werde, spiele ich noch in Frankreich, bevor es endlich in den Urlaub geht“, freut sich Matzka trotz der unendlichen Liebe zum Basketball auch einmal auf eine Pause.

Fix ist, wo Matzka nächste Saison spielt: weiter in Klosterneuburg. Die Duchess gaben die Vertragsverlängerung bekannt. „Es war klar für mich, dass ich während der Schulzeit in Klosterneuburg bleiben werde“, sagt die junge Sportlerin, „weil ich hier ein super Team und alles was ich sonst brauche, habe. Der Wechsel war eine vollkommen richtige Entscheidung.“

Mistelbach hat sie aber auch immer im Kopf, so sagt sie mit einem Lächeln: „Mal schauen, vielleicht ergibt sich mal eine Damenmannschaft und ich komme wieder zurück.“