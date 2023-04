Halbfinale zwischen Mistelbach und Mattersburg bekommt einen Showdown

Werbung

Mistelbach und Mattersburg arbeiten bis dato eifrig an einer Halbfinal-Serie, über die man noch länger sprechen wird. Der finale Akt steht noch aus, er geht am Freitag ab 19 Uhr in Mistelbach über die Bühne. Geht es nach dem Gesetz der Serie, dürfte da der nächste Besucheransturm bevorstehen. Die Mattersburg-Fans kommen neuerlich mit dem Bus, und auch vom Heimpublikum ist zu erwarten, dass sich viele von ihnen den finalen Showdown nicht entgehen lassen werden.

Weshalb sich die Frage stellt: Geht überhaupt noch viel mehr? Trainer Martin Weissenböck sagt Ja: „Ich denke, hinter der Bande und unter den Körben ist noch ‚Luft‘.“ Letzterer Bereich war im ersten Spiel noch den Cheerleadern auf der einen und den Trommlern auf der anderen Seite vorbehalten. Gut möglich, dass sie am Freitag nun auch teilen müssen.

Früh in die Halle zu kommen, dürfte demnach kein Fehler sein. Dass jemand beim Eingang abgewiesen werden könnte, weil eine Kapazitätsgrenze erreicht wurde, glaubt Weissenböck mit Rückblick auf eigene Spielerzeiten, wo Basketball in Mistelbach schon einmal eine ganz große Nummer war, allerdings nicht: „An einen Stopp kann ich mich auch in A-Liga-Zeiten nicht erinnern.“