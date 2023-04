Im Finale wartet der Angstgegner auf Mistelbach

Werbung

Der Sieg im Viertelfinale gegen die Piraten fühlte sich für Mistelbach-Kapitän Christoph Leydolf schon an „wie ein Meistertitel“. Am Samstag, nach dem Halbfinal-Showdown gegen Mattersburg, teilte wohl die ganze Halle dieses Gefühl. Da herrschten Szenen, die einen glauben ließen, die Mustangs seien schon Meister.

Um am Saisonende wirklich den Pott zu stemmen, muss aber noch ein letzter Gegner fallen, und der hat den Titel „Endgegner“ verdient wie niemand sonst: die Güssing Blackbirds. Die Burgenländer setzten sich im zweiten Halbfinale gegen die Swarco Raiders durch, ließen im Entscheidungsspiel nur 48 (!) Punkte zu. Schwerer wiegen aus Mistelbacher Sicht aber die Zahlen aus den direkten Duellen: Acht in Folge gingen bereits verloren, der letzte Sieg war im Oktober 2019.

„Der Gegner, gegen den wir uns schwer tun“

Niemand weiß das besser als Coach Martin Weissenböck, der sich das Güssing-Spiel am Samstag mit rund 30 anderen im Foyer der Mistelbacher Halle ansah: „Das ist sicher jener Gegner, gegen den wir uns, seit er in der Liga ist, schwertun. Aber nicht nur wir. Sie haben in all den Jahren schon gezeigt, dass sie einfach abgebrüht sind, routiniert, dass sie sich kennen.“

Weissenböck lauschte nach dem Güssinger Sieg auch den Worten von deren Führungsspieler Sebastian Koch: „Er hat gesagt, ihr Vorteil sei gewesen, dass sie diese Situationen kennen. Das ist wahrscheinlich so. Aber ich sehe es eher so: Wir waren Erster nach dem Grunddurchgang. Wir haben uns jetzt gegen Mattersburg durchgesetzt, das ist auch für uns emotional nicht so einfach gewesen. Jetzt gilt für uns das Gleiche. Dass wir sagen Nein, wir schaffen das. Wir sind gut genug, dass wir die heuer im Finale schlagen.“

Zweimal Meister, zweimal Finalist in fünf Jahren

Dementsprechend begann Weissenböck, in Absprache mit Co-Trainer Edin Bavcic, schon am Montag, sein Team auf das erste Finalspiel (Samstag, 17 Uhr in Mistelbach) einzustellen. Schon nach dem jüngsten Aufeinandertreffen im Jänner sagte er: „Der größte Motivator ist immer die Niederlage. Wir denken jetzt nach, warum wir verloren haben. Vielleicht kommt uns das ja hinten raus in der Saison zugute.“

Hat er nun also ein Geheimrezept entwickelt, um den Meister von 2019 und 2021 und Finalisten von 2018 und 2022 genau im wichtigsten Moment auszuschalten? „Das Erste ist einmal, die Mannschaft psychisch einzustellen, das Selbstvertrauen zu stärken. Es gibt keinen Grund, nicht an den Meistertitel zu glauben. Es ist ganz wichtig, dass die Spieler das auch wissen und verinnerlichen.“ Dann werde es darauf ankommen, Wege zu finden, um die Intensität des Gegners zu matchen und die starke Defense zu knacken: „Sie kriegen einfach die wenigsten Punkte, da funktionieren sie ausgezeichnet. Das muss man sich schon ansehen, was man offensiv machen muss, und in was man nicht hineinkippen darf.“

Meister dürfte in die erste Liga aufsteigen

Am Spiel steht im Finale nicht nur der Meistertitel, sondern auch der Aufstieg in die Superliga – zumindest theoretisch. Praktisch wird Mistelbach auch im Falle eines Titels nächstes Jahr Zweite Liga spielen, die Anforderungen sind nämlich hoch. Etwa: Ein Budget von 400.000 Euro, wobei im Aufstiegsjahr 70 Prozent (280.000) reichen würden. Sechs Profis im Kader (im ersten Jahr vier). Zwei Profitrainer im Verein (davon minimum einer im Nachwuchs). Und ein Antritt bei der Staatsmeisterschaft in allen Nachwuchsaltersstufen.

Die Frist für das Ansuchen um eine Teilnahme an der höchsten Liga ließ man demnach bereits verstreichen. „Weil wir gewusst haben, das wäre unseriös und unrealistisch“, so der Coach.