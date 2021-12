Jan Kozina trumpfte trotz Knorpelschaden auf

Ein seltener Sieg in Mattersburg, möchte man nach dem 74:73 vom Samstag aus Sicht der Mistelbach Mustangs meinen. Der Schein trügt: Es war bereits der dritte Erfolg in den letzten vier Auswärtsspielen beim burgenländischen Topteam. „Wirklich?“, überraschte diese Statistik selbst Mistelbach-Coach Martin Weissenböck, der diesmal „das Glück des Tüchtigeren“ für seine Mannschaft beanspruchen durfte. In den Matchresultaten hatten sich die konstant starken Trainingsleistungen zuletzt nämlich nicht immer widergespiegelt, diesmal aber schon.

Mitverantwortlich dafür war Point Guard Jan Kozina, der sich ein letztes Mal mit einem Knorpelschaden im Knie über das Parkett quälte und 16 Punkte warf. Nur Center Viktor Vasat (21) traf öfter. „Er ist einer, der sich nicht schont, der unbedingt spielen und die Mannschaft nicht im Stich lassen will“, gab’s für diese Einstellung Lob vom Coach. Am Samstag gegen Jennersdorf wird Kozina, der bei Mistelbach gemeinsam mit Christoph Leydolf auch in Sachen Mentalität stets vorangeht, aber endgültig fehlen. Der Tscheche hat endlich seinen OP-Termin bekommen und fällt wohl auch für das Heimspiel-Doppel gegen Deutsch-Wagram und Tirol Anfang Jänner aus.

Mistelbach lag nur acht Minuten in Führung

Trotz guter Mannschaftsleistung haderten die Mistelbacher in Mattersburg zunächst aber wieder mit dem Problem der letzten Wochen. „Wir haben gut gespielt, intensiv verteidigt und wieder nichts getroffen, der Prozentsatz in der ersten Hälfte war wieder katastrophal“, schildert Weissenböck, der sich schon dachte: „Das darf doch nicht wahr sein.“

So lag sein Team nämlich die meiste Zeit zurück, in Summe waren es nur acht Minuten, in welchen Mistelbach mehr Zähler am Scoreboard hatte als der Gegner. Die inkludierten allerdings den wichtigsten Augenblick: jenen, als die Schlusssirene ertönte. Nur zwei Sekunden zuvor hatte Michal Norwa einen Dreier versenkt und Mistelbach zum Sieg geworfen – für den Center die Krönung seiner Leistung, zuvor hatte er wieder einmal unglaubliche 19 Rebounds geholt.

Verschwunden ist die Dreierschwäche damit aber nicht, der Coach hofft, dass gegen Jennersdorf auch die anderen Mistelbacher wieder zu treffen beginnen. Mit Klosterneuburg-Forward Ian Moschik könnte am Samstag ein neuer Kooperationsspieler sein Debüt für die Mustangs geben.