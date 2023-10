Mistelbach gewann erneut das Derby

Nach dem Viertelfinal-Einzug in der Vorsaison hat sich Deutsch-Wagram heuer das Halbfinale zum Ziel gesetzt. Auch bei der Konkurrenz ist angekommen, dass sich die Alligatoren im Sommer nochmal verstärkt haben, freilich auch in Mistelbach. „Wir haben schon über ihre Stärken Bescheid gewusst und uns gut vorbereitet“, sagt Mustangs-Trainer Martin Weissenböck. Ziel für die Gastgeber war bei aller Wertschätzung der nächste Sieg gegen Deutsch-Wagram. Neunmal war man sich seit dem Wagramer Einstieg in die Liga vor fünf Jahren bereits gegenüber gestanden, immer hatten die Mustangs gewonnen.

Und auch diesmal ließen die Mistelbacher vor der Pause nichts anbrennen. Wenngleich der Wurfprozentsatz gar nicht so gut war, konnten sie sich auf eine starke Defensive und einen starken Jakub Jokl unter dem Korb verlassen. Folgerichtig stand's bei Seitenwechsel 45:32.

Überragende Leistung von Luis Göd reichte nicht

Erst in der zweiten Halbzeit, speziell beim Übergang von Viertel drei auf Viertel vier, kam dann auch Deutsch-Wagram so richtig auf Betriebstemperatur. Das hatte vor allem mit der Leistung von Luis Göd zu tun, den Mistelbach trotz aller Vorbereitung nicht und nicht in den Griff bekam. Der 20-jährige Deutsch-Wagramer beendete die Partie mit 21 Punkten als Topscorer, zwölf Rebounds legte er noch obendrauf.

Näher als auf vier Punkte Differenz brachte aber auch er seine Mannschaft nicht heran, womit die Punkte wieder einmal in Mistelbach blieben.

Girschik verletzt out, auch Najdanovic bedient

Mustangs-Trainer Martin Weissenböck war „alles in allem sehr froh", für ihn war der Sieg auch verdient. Dass es am Ende doch noch ein wenig knapp wurde, hatte für Weissenböck auch mit Ausfällen zu tun. Maximilian Girschik musste beim Comeback nach längerer Verletzungspause im dritten Viertel runter, er dürfte sich wieder muskulär bedient haben und am Sonntag im Auswärtsspiel beim Future Team Steiermark fehlen. Auch Dragisa Najdanovic erlitt eine leichte Zerrung, spielte aber angeschlagen durch. Er ist ein weiteres Fragezeichen für Sonntag.

Bei den Deutsch-Wagramern war Head-Coach Lukas Hofer indes bedient: „Eine verdiente Niederlage. Warum? Weil es die Mistelbacher einfach mehr wollten. Wir haben sehr schlecht verteidigt, vor allem in der ersten Hälfte, und uns im Angriff zu wenig bewegt sowie schlechte Wurfentscheidungen getroffen.“ Allerdings, so komisch das klingt, machen Hofer die katstrophalen Quoten auch Mut: „Wenn du trotzdem nur mit fünf Punkten verlierst, zeigt es eigentlich nur, was wir für ein Potenzial haben. Ich würde sogar so weit gehen, und sagen, wir haben die Partie verloren und nicht Mistelbach hat sie gewonnen.“