Mistelbach Mustangs: Auf Point Guard-Suche

Die Mustangs und Trainer Martin Weissenböck sind weiterhin auf der Suche nach einem Point Guard für die anstehenden Saison. „Da haben wir einfach das Thema, dass wir keinen finden. Das gestaltet sich äußerst schwierig“, seufzt Weissenböck, der schon mit einigen Kandidaten in Kontakt war, aber noch keine Vollzugsmeldung verlautbaren konnte.

Unterdessen konnte er aber vermelden, dass es am Sonntag mit 30 Kindern auf Trainingslager nach Olmütz geht. Die Bundesligaspieler Zdenek Nehyba und Jan Kozina begleiten den Trott nach Tschechien. „Sie haben sich freiwillig bereiterklärt, uns zu helfen. Wir freuen uns schon drauf“, so Weissenböck.

Für seine Mannen startet die Saisonvorbereitung dann in der letzten Ferienwoche, ehe es am 9. und 10. September zu einem Turnier nach Brünn geht – inklusive Übernachtung. „Das stärkt das Teamgefüge noch einmal“, weiß der Coach, der die Einladung von Ex-UKJ Mistelbach-Trainer Jiri Okac (2010-2013, Anm.) gerne annahm. Für das Wochenende danach suchen Weissenböck und Co noch einen Testspielgegner, wieder eine Woche später steht schon das erste Pflichtspiel an. Im Cup wartet auswärts in Wien Vienna United.