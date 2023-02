Mistelbach Mustangs nach Doppelsieg im Westen fix Erster

Werbung

Samstag, 18.30 In Salzburg beim West-Leader. Das erste von zwei Auswärtsmatches der Mustangs innerhalb von 22 Stunden. Nach einem 47:47 zur Pause tüteten die Mannen von Headcoach Martin Weisenböck den Erfolg im Finish ein, siegten schlussendlich mit 92:83 und fuhren mit einem guten Gefühl weiter nach Dornbirn.

„Sehr starke Leistung in Salzburg. Immens gute Dreierquote“, analysierte Weissenböck nach dem Sieg, bei dem sein Team die ersten sechs (!) Dreierversuche allesamt im Korb unterbrachte.

Gleich nach dem Spiel gab es Abendessen, rund um 22 Uhr war man im Hotel, dort setzte man sich noch kurz zusammen und genoss den Erfolg. „Der Sieg war schon richtungsweisend“, blickte der Coach schon auf das nächste Spiel am Sonntag. Dort brauchte es die selbe Energie und Kraft, die die Mustangs schon am Vortag in Salzburg – vor allem im letzten Drittel – aufs Parkett brachten.

Schnee und Stau fast als Spielverderber

Bevor es allerdings sportlich losging, erwartete das Team am Sonntag-Morgen eine böse Überraschung. 15 Zentimeter Neuschnee lagen in Salzburg, Weissenböck entschied früher nach Vorarlberg aufzubrechen, was sich später als Glücksgriff herausstellen sollte. Denn in Deutschland kam der Bus in einen Stau und die Mannschaft damit erst genau eine Stunde vor Spielbeginn in die Halle. „Natürlich nicht optimal, aber wir konnten es eh nicht ändern“, so der Headcoach.

Genau so „wild“ wie die Straßenverhältnisse war dann auch die Partie gegen die Lions. Die Mustangs mussten in die doppelte Overtime, um den 115:110-Auswärtssieg einzufahren. Von Spieler Maximilian Girschik kam eine ehrliche Analyse: „Es war ein härteres Spiel, als wir erwartet haben. Dornbirn kam mit zwei von ihren Spielern verletzt ins Spiel. Wir haben gedacht es wird easy, aber Hut ab, wie sie gekämpft haben. Wir waren aber einfach nicht ready nach dem Auswärtsspiel zuvor gegen Salzburg.“

Aber nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit der Schiedsrichterleistung hatte man zu kämpfen. 33 (!) Freiwürfe gab es für den Gegner, 57:39 Rebounds für die Mustangs.

„Ein Wahnsinn“, kommentierte Weissenböck beide Statistiken. Mit einem 10:0-Start in die zweite Verlängerung war Dornbirn gebrochen, die Mustangs fix Erster. Weissenböck: „Das war unser Ziel. Da sind wir sehr stolz drauf.“