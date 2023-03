Mistelbach Mustangs starten mit Sieg ins Viertelfinale

Werbung

0:3, 2:11, 10:16 - Mistelbach ließ sich im ersten Play-off-Spiel seit über drei Jahren anfangs ein wenig überrumpeln. Geschuldet war das auch einer taktischen Variante der Wörthersee Piraten, wie Mustangs-Coach Martin Weissenböck offen zugab: „Die Piraten haben uns mit einer 1-3-1-Zone überrascht. Da waren wir ein bisschen ratlos. Auch ich, muss ich ehrlich zugeben.“

Nach und nach kam der Sieger des Grunddurchgangs im Osten dann aber doch in Tritt und gestaltete die Partie vor rund 500 Zuschauern zumindest ausgeglichen. 25:23 stand's nach dem ersten Viertel, 47:44 nach dem zweiten.

11:0-Run als Basis für den Sieg

Der entscheidende Run gelang Mistelbach zu Beginn des dritten Abschnitts. Mit dem 11:0 in dieser Phase ging es binnen zweieinhalb Minuten hoch auf 58:44. Plötzlich war eine gewisse Lücke da, und diese ließen sich die Mustangs bis zum Ende nicht mehr nehmen. Erst im Schlussviertel schafften es die Kärntner noch einmal, etwas näher heranzukommen, da waren die Gastgeber aber schon gefestigt genug, um den Sieg trocken nach Hause zu spielen.

Trainer Martin Weissenböck schrieb den Erfolg diesmal hauptsächlich seinen Bankspielern zu: „Wenn man es überhaupt so bezeichnen will, haben heute mit (Martin) Müller und David (Wrumnig) Spieler der zweiten Fünf mit sehr starken Leistungen den Sieg nach Hause gebracht. Maxi Girschik auch, aber der fängt eh oft an.“

Warnschuss vor dem zweiten Spiel

Dass sich bisherige Leistungsträger dieser Saison wie Jan Kozina, Zdenek Nehyba oder Michal Norwa eher plagten und Mistelbach trotzdem gewann, ortet Weissenböck als ein gutes Zeichen. Auch, dass der Sieg eher knapp war, gefällt ihm vor der Fahrt zu Spiel zwei in Klagenfurt (Samstag, 18 Uhr) gar nicht schlecht: „Wenn du um 20 Punkte gewinnst, kommst du vielleicht in ein gewisses Sicherheitsgefühl. So sind wir gewarnt. Wir wissen, dass das keine Mannschaft ist, die man im Vorbeigehen schlagen kann, und dass wir in Klagenfurt eine bessere Leistung abrufen müssen.“

Verliert Mistelbach am Samstag, geht die Serie eine Woche später nochmal zurück ins Weinviertel. Bei einem Sieg steht man bereits im Halbfinale, wo der Sieger aus dem Duell Salzburg gegen Mattersburg warten würde. Spiel eins in der Mozartstadt ging da mit 74:64 an die Burgenländer. In den verbleibenden zwei Duellen legten wie erwartet die Swarco Raiders (87:82 gegen Deutsch-Wagram) und die Güssing Blackbirds (76:66 gegen KOS) vor.