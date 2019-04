Der „Deal“ zwischen den Mistelbach Mustangs und Klosterneuburg nimmt Formen an. Mistelbachs Martin Weissenböck saß vergangene Woche mit Werner Sallomon, Obmann und Trainer der Dukes, beisammen – man einigte sich auf eine Zusammenarbeit in der kommenden Saison. Konkret soll die so aussehen: Klosterneuburg schickt junge Spieler zwischen 18 und 22 Jahren, die in der A-Liga nicht zum Einsatz kommen, zu Weissenböck in die zweithöchste Etage – U19-Spieler mittels Doppelspielberechtigung, die Älteren komplett. Letztere sollen fix in Mistelbach trainieren und spielen und maximal zusätzliche Trainings in Klosterneuburg absolvieren. Für Weissenböck, der in der abgelaufenen Spielzeit gute Erfahrungen mit der Doppelspielberechtigung von Julian Alper machte, eine tolle Lösung, „weil ich hoffentlich junge, engagierte Spieler bekomme, die in Mistelbach Erfahrung und Spielzeit sammeln wollen, und Klosterneuburg diese Lücke zwischen U19 und erster Mannschaft schließt.“

Wieviele Spieler es letztlich sein werden, entscheidet sich erst, auswählen darf Weissenböck seine künftigen Schützlinge selbst.