Mistelbach verliert in Spiel eins

Wie erwartet bekam nach der Halbfinal-Dramatik gegen Mattersburg auch das erste Endspiel zwischen Mistelbach und Güssing eine würdige Kulisse. Die offizielle Zuschauerzahl lag bei 750, also nochmal um 50 höher als vor einer Woche. Ihren Teil dazu bei trugen freilich auch die Gäste, die den Mustangs nicht nur einen vollen Fanblock, sondern auch drei Trommler unten am Spielfeldrand entgegensetzten.

Wenig entgegenzusetzen hatten die Blackbirds am Anfang indes zwischen den beiden Körben. Die Mustangs starteten, angeführt von Zdenek Nehyba, furios, führten nach sieben Minuten schon mit 22:9. Zur Einordnung: in ihrem letzten Semifinalspiel in Tirol hatten die Burgenländer vor einer Woche im ganzen Spiel nur 48 Punkte zugelassen. Verständlich also, dass Trainer Daniel Müllner fuchsteufelswild war und zu diesem Zeitpunkt bereits sein zweites Timeout zog.

„Wir haben wirklich einen Fehlstart gehabt“, gestand er hinterher im NÖN-Gespräch: „Mistelbach hat das sehr gut gespielt, vor allem offensiv. Ich hab dann im Timeout gesagt wir müssen jetzt einmal starten zu verteidigen, sonst wird das kein schöner Abend.“

Wunsch des Gäste-Trainers wurde erfüllt

Gesagt, getan. Bis zum Ende des ersten Abschnitts passierte zwar nicht mehr viel, im zweiten meldete sich Müllners Team aber zurück. Das war speziell Sebastian Koch zu verdanken. Der Topakteur machte zwölf Punkte in Serie für sein Farben, der Spielstand war ab diesem Zeitpunkt ausgeglichen. Der Charakter der Partie hatte sich mit dem Comeback der Gäste aber gedreht, und sollte in Hälfte zwei so bleiben.

Müllner sah einen „kleinen Lauf“ seiner Mannschaft als entscheidend: „Der ist halt in so einem Low-Scoring-Game ausschlaggebend.“ Auch dass Güssing jetzt den Rebound besser kontrollierte und Mistelbach damit eine Stärke nahm, gefiel ihm freilich, während auf der anderen Seite Sorgenfalten im Gesicht von Mustangs-Coach Martin Weissenböck standen: „Wir sind in das hineingekippt, was wir vermeiden wollten. Es war eines unserer wichtigsten Ziele für dieses Spiel, dass wir in der Offense genügend Bewegung haben und nicht immer in die Vollen spielen. Das ist aber passiert, und dann wird's schwierig, weil da ist Jennersdorf (der alte Name Güssings, Anm.), das muss man sagen, einfach gut.“

Weissenböck: „Sie waren heute besser“

Auf der Anzeigetafel war Mistelbach vor dem Schlussviertel zwar noch auf sechs Punkte dran, näher sollte man aber nicht mehr kommen. Güssing fielen ein paar wichtige Würfe, womit den Gesichtern von Fans und Ersatzspielern schon deutlich vor Spielende abzulesen war: Spiel eins wird an die Gäste gehen. Konkret war es letztlich ein 71:60, für Weissenböck verdient: „Sie waren heute besser.“

Damit hat Güssing in einer Woche auch schon den ersten Matchball, um ein weiteres Mal den Thron der 2. Bundesliga zu erklimmen. Für die Mustangs heißt es am Samstag im Burgenland indes: Siegen oder fliegen.