Mistelbach verliert Overtime-Krimi in bummvoller Halle

Werbung

Was für eine Atmosphäre! Schon deutlich vor Spielbeginn versammelten sich die Zuschauermassen in der Mistelbacher Sporthalle, um dem ersten Halbfinal-Kracher gegen Mattersburg beizuwohnen. Die Tribüne war zum Bersten gefüllt, und auch unten tummelten sich hinter der extra aufgebauten Bande, Schulter an Schulter, Unmengen an Menschen. Offiziell waren es 500. Und sie waren laut, beide Fanlager machten eigentlich durchgehend einen Krach, der ohrenbetäubend war. So etwas hatte es in Mistelbach definitiv schon viele, viele Jahre nicht mehr gegeben.

Davon beflügelt, starteten beide Mannschaften rasant ins Spiel, doch schon gegen Ende des ersten Viertels waren es die Gäste, die sich ein wenig absetzen konnten. Folgerichtig nahmen sie auch acht Punkte Vorsprung mit in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte kamen die Mustangs Schritt für Schritt näher, vor allem Ian Moschik lief zur Höchstform auf und machte Korb um Korb. Der Ex-Bundesliga-Akteur hängte sich zum 54:56 an den Ring und legte einen Dreier zum 57:58 nach, bald darauf war der Spielstand erstmals wieder ausgeglichen (61:61). Von da weg ging es Kopf an Kopf Richtung Schlusssirene. Diesmal setzten sich die Mustangs leicht ab, schoben Frust, als ein Korb von Jan Kozina in der Schlussminute bei 83:80 nicht zählte. Dominik Alturban nützte das, versenkte einen Dreier, wie kurz zuvor auch schon der überragende Claudio Vancura – es ging in die Overtime.

Vancura spielte durch, und ging vorne weg

In der legten die Burgenländer vor, Christoph Leydolf konterte mit einem Dreier. Doch die Burgenländer hatten den längeren Atem, beziehungsweise die besseren Nerven. Vancura ging weiterhin voran, sicherte seiner Mannschaft mit entscheidenden Punkten den Sieg in Spiel eins.

Da gab's sogar Lob von Mistelbach-Coach Martin Weissenböck: „Man muss den Mattersburgern schon Respekt zollen. Ich meine, der Vancura hat durchgespielt. Wir haben wie schon das ganze Jahre versucht, mit vielen Wechseln den Druck hochzuhalten. Sie waren dann an dem Tag irgendwie die Abgebrühteren, obwohl ihr bester Scorer gefehlt hat. Davon hat man nicht viel gemerkt, weil die anderen einen Glanztag hatten.“

Weissenböck haderte mit dem Foulpfiff

Dennoch haderte Weissenböck mit dem Pfiff vor dem vermeintlichen entscheidenden Korb Kozinas: „Da hab ich mich wahnsinnig geärgert, weil er das super gemacht hat. Der Korb wurde aberkannt, weil Norwa davor auf der anderen Seite ein Foul gemacht hat. Wenn man es beinhart sieht, kann ein Schiedsrichter dieses Foul pfeifen. Der Korb hatte damit aber nichts zu tun. In solchen Momenten passiert das ganz oft, dass man den Korb gibt.“

Die Stimmung sei „natürlich fantastisch“ gewesen, sagt Weissenböck, der in einige Gesichter blickte, die er schon Jahre nicht mehr in der Halle gesehen hätte. Fürs zweite Spiel der Serie will er nun „die Ärmel hochkrempeln“ und die Osterferien für eine noch intensivere Videoanalyse nutzen: „Wir werden uns die Sachen anschauen, die wir falsch gemacht haben, und dann voller Energie in den Samstag gehen. Jetzt ist uns eine Partie nicht so gelungen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht auswärts gewinnen können.“

Statistik

MISTELBACH MUSTANGS - MATTERSBURG ROCKS 91:95 (19:24, 40:48, 65:65, 83:83).

Mistelbach: Moschik (28 Punkte), Leydolf (15), Norwa (13), Nehyba (11), Vasat (8), Kozina (7), Wrumnig (5), Girschik (4), Müller, Schrittwieser, Germ.

Mattersburg: Zivkovic (29), Alturban (17), Vancura (16), Dembskis (14), Winkler (12), Hallett (7), Toth, Jaitz.

Stand in der Best-of-3-Serie: 0:1.

Spiel zwei: Samstag, 19 Uhr, in Mattersburg.