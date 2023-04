Mistelbacher Finaleinzug vor Rekordkulisse

Werbung

„Fiiiiinale, ooooho“ aus den Kehlen von rund 700 Zuschauern, „We are the Champions“ aus den Musikboxen. Dazwischen ein Meer an jubelnden Mistelbachern, Spieler, Trainer, Funktionäre, Helfer, kleine und große Fans. Was sich am Freitagabend nach der Schlusssirene in der Sporthalle Mistelbach abspielte, war reif für eine Meisterfeier.

Tatsächlich war „nur“ der Einzug in die Finalserie zu feiern – zumindest vorerst. Mistelbach schaffte in einer hochspannenden Halbfinal-Serie gegen Mattersburg, die zehn Viertel lang komplett auf Augenhöhe verlief, in der zweiten Hälfte des Entscheidungsspiels die entscheidenden Schläge.

Tribüne auf Betriebstemperatur, ein Rocks-Star nicht

Zeitsprung, drei Stunden zuvor: Knapp eine Stunde vor dem Entscheidungsspiel um den Finaleinzug zwischen Mistelbach und Mattersburg begann es in der WeisWo-Arena bereits zu kribbeln. Der Heimbereich auf der Tribüne war schon gut gefüllt, die Trommler zeigten ein, zwei Mal, auf welche Lautstärke man sich nach Spielbeginn einstellen musste. 40 Minuten vor dem Sprungball trudelten dann auch die Gäste-Fans ein, brachten ihre Transparente an, sangen die ersten Lieder.

Am Feld unten wurde fleißig aufgewärmt, wobei eines ins Auge stach: Claudio Vancura, ein Schlüsselspieler der Rocks, saß im Trainingsanzug am Spielfeldrand. Mussten die Mattersburger etwa auf ihren Guard verzichten? Der hatte in der Vorwoche bei einem Duell mit Ian Moschik einen „Eisenbahner“ erlitten. Ein paar Minuten später tauchte Vancura dann aber doch in Matchkleidung auf. Der 31-Jährige lief nicht ganz rund, wollte es aber unbedingt versuchen. In der Startformation fehlte er dennoch.

Mattersburg startete mit 9:2-Run

Für die Mustangs sollten es zunächst einmal Michal Norwa, Jan Kozina, Zdenek Nehyba, Maxi Girschik und Kapitän Christian Leydolf richten. Bald war freilich auch Moschik am Feld, auch David Wrumnig, Viktor Vasat und Martin Müller kamen früh zu Einsätzen. Trainer Martin Weissenböck setzte wie so oft in dieser Saison auf die Kaderbreite. Noch früher musste er allerdings die erste Reißleine ziehen. Mattersburg startete furios, führte schnell mit 9:2. Gegen Ende des ersten Viertels war dann auch Mistelbach da, und bei den Gästen auch Vancura dabei. Der Spielstand nach den ersten zehn Minuten passte zu dieser Serie: 17:17.

17:17 sollte dann auch das zweite Viertel enden, was hauptsächlich daran lag, dass beide Teams Nerven zeigten. Die Dreierquoten waren komplett im Keller, 15 Prozent auf Seiten Mistelbachs, neun (!) auf Seiten der Rocks. Getragen wurden die Heimischen von einem tiefenentspannten Michal Norwa, bei den Gästen fiel Kapitän Marco Jaitz mit drei Fouls in 1:13 Minuten Spielzeit auf.

Brisant war die letzte Aktion vor der Pause: Moschik tankte sich unter Zeitdruck durch, traf zum 36:34 – für die Schiedsrichter, nach intensiver Beratung, aber zu spät, der Ball habe die Hand nicht rechtzeitig verlassen, so die Entscheidung der Refs. Was Mustangs-Coach Martin Weissenböck freilich ganz und gar nicht verstand …

Mustangs nach Motivationsrede wie entfesselt

Mitte des dritten Viertels ging dann erstmals wieder eine Lücke auf, nachdem ganz zu Beginn die Rocks besser ins Spiel gefunden hatten, führten nun die Mustangs um acht Punkte. Und der Vorsprung wuchs weiter, bis zum Ende des dritten Viertels auf +13. Mustangs-Kapitän Christoph Leydolf schrieb diese Explosion vor allem seinen Coaches zu: „Sie haben in der Halbzeit nochmal eine mega motivierende Ansprache gehalten. Wir haben dann nochmal draufgelegt in der Defense, noch enger verteidigt. Und in der Offense haben wir einfach attackiert und die Pfiffe bekommen.“

Wegen einem solchen musste Vancura noch im dritten Viertel mit fünf Fouls vom Feld, auch Zivkovic und Winkler standen schon bei vier. Die Foulprobleme machten sich bemerkbar, der Kräfteverschleiß und der Rückstand auch. Weder die schwarze Mannschaft am Feld, noch deren Fans auf der Tribüne schienen noch so recht daran zu glauben, dass der Sieger an diesem Abend Mattersburg heißen könnte

So steuerten völlig entfesselte Mustangs letztlich einem ungefährdeten Sieg entgegen und verschwanden in eine Partynacht, bei der man sich vor allem eine Frage stellte: Was würde hier abgehen, wenn man tatsächlich die Meisterschaft holt?

Statistik

MISTELBACH MUSTANGS – BK MATTERSBURG ROCKS 81:64 (17:17, 34:34, 63:50).

Mistelbach: Moschik (18 Punkte), Norwa (16), Kozina (12), Nehyba (11), Müller (8), Leydolf (7), Vasat (7), Wrumnig (2), Girschik, Schrittwieser; Germ, Czehowsky.

Mattersburg: Zivkovic (15), Ortega (14), Alturban (14), Winkler (10), Dembskis (6), Hallett (5), Vancura, Jaitz; Pichler, Toth, Linsborgen.

Endstand in der Best-of-3-Serie: 2:1.