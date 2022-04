Mistelbacher Mustangs fegen weiter durchs Play-down

Werbung

Es war ein ganz klarer Auftrag, mit welchem Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck seine Mannen in das ungeliebte Play-down schickte: zu zeigen, dass man ganz klar die beste Mannschaft unter jenen sechs Teams ist, die den Einzug ins Viertelfinale verpassten. Nach drei von fünf Spielen der Mustangs kann man sagen: Seine Spieler dürften liefern.

Nach den beiden Siegen gegen die Basket Flames und Kufstein mit jeweils 40 Punkten Vorsprung waren am Samstag auch die Wörthersee Piraten, die ohne zwei Topspieler ins Weinviertel gereist waren, kein Gradmesser. Diesmal waren es zwar „nur“ 20 Punkte, die Mistelbach am Ende mehr auf dem Konto hatte, in Gefahr war der dritte Sieg im dritten Spiel aber nie.

Und doch fand der Coach ein paar Punkte, die ihm nicht so gut gefielen: „Einige Spieler waren richtig gut, aber leider nicht alle. Ich hätte mir eigentlich einen noch höheren Sieg gewünscht, aber wir hatten, wie schon oft in dieser Saison, eine bescheidene Trefferquote. Wenn die so ist wie gegen Kufstein, gewinnen wir dieses Match auch um 40 Punkte.“

An Maxi Girschik lag es jedenfalls nichts, denn der 21-Jährige kommt im Play-down spät, aber doch in Fahrt. Waren im Grunddurchgang zehn Punkte sein Topwert, machte er jetzt 17, 20 und nochmal 20. Die letzten zwei Gegner sind nun das Future Team Steiermark und Deutsch-Wagram.