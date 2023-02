Mistelbacher Mustangs rutschen in der Steiermark aus

Werbung

Einen ganz bitteren Sonntag erlebten die Mistelbach Mustangs in der 2. Bundesliga. Als klarer Favorit fuhren sie zum Future Team Steiermark in den Sportpark Graz, mit großer Ernüchterung ging es zurück nach Hause. Denn die jungen Gegner, die in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen hatten, schlugen den Favoriten mit 84:82.

Ihren Anfang nahm diese Pleite bereits im ersten Viertel, das die Steirer mit 22:16 für sich entschieden. Mistelbach verteidigte von Anfang an desaströs, speziell Führungskräfte wie Ian Moschik oder Jan Kozina erwischten einen rabenschwarzen Tag. Auch offensiv war wenig Bewegung im Spiel, wurde der Ball zu lange gehalten. "Sehr verkrampft, wir sind eigentlich nie ins Spiel gekommen", gestand Trainer Martin Weissenböck: "Eigentlich unverständlich."

"Es macht einen richtig wütend"

Denn die Weinviertler hatten vor dem Spiel noch darüber gesprochen, den ungewöhnlichen Beginn um 14.45 Uhr mit viel Energie und Kraft anzugehen und den Außenseiter ja nicht zu unterschätzen. Für den Coach scheint es letztlich aber doch passiert zu sein, er war bedient: "Es macht einen richtig wütend, dass wir so eine Leistung abliefern."

Gleichzeitig gratulierten die Mistelbacher aber auch dem Gegner zu einem verdienten Sieg, bei dem speziell David Vötsch (21) und Miro Zapf (19) mit zusammengerechnet 53 Punkten überzeugten. Dass die beiden Bundesliga-Kaderspieler von Kapfenberg erst zum dritten Mal in dieser Saison in der 2. Liga mit dabei waren, war für Mistelbach nur ein schwacher Trost, wollte Weissenböck genau wie den ungewohnten Nachmittagstermin nicht als Ausrede gelten lassen.

Direkter Konkurrent kommt

In der Tabelle sind die Mustangs allerdings weiterhin in guter Position für einen Einzug in die Play-offs. Am Samstag steht das nächste Heimspiel gegen Verfolger Vienna United an.