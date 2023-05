Mistelbachs U14 als Beste in Niederösterreich

Für das Herrenteam in der 2. Bundesliga ist die Meisterschaft schon einige Wochen zu Ende, jetzt bestritten auch die Mistelbacher Nachwuchsteams größtenteils ihre „Final Days“. Zwei dieser Bewerbe fanden in der Sporthalle Mistelbach statt und bei einem davon durfte am Ende groß gejubelt werden: die weibliche U14 gewann nämlich ihr Turnier und ist nun niederösterreichischer Landesmeister. „Das freut uns natürlich sehr, und zeigt sicher auch, dass wir puncto Nachwuchs auch ganz fleißig sind“, jubelte auch der Sportliche Leiter des Vereins und Trainer der Kampfmannschaft, Martin Weissenböck. Die U10-Mädchen beendeten ihren Bewerb auf Rang sechs.

Ein weiterer Sieg ging sich heuer zwar nicht aus, die Ausbeute in der Breite war aber ebenfalls nennenswert. Denn abgesehen von der männlichen U14 schaffte es Mistelbach in allen Altersstufen ins Final-Turnier der besten NÖ-Teams. Die männlichen U12-, U16- und U19-Teams wurden dort jeweils Vierter, die weibliche U12 Fünfte. Das Turnier der MU16 in Herzogenburg erlebte Weissenböck selbst vor Ort mit, er haderte ein wenig: „Da hätten wir uns eine Bronzemedaille ausgerechnet gehabt.“

Offen ist noch der Finaltag der weiblichen U16, der erst sehr spät am 17. Juni in Klosterneuburg ausgetragen wird. Das ist für das Mädchenteam eigentlich schon ein Event nach Saisonende. Am 10. Juni steigt in der Weiswo-Arena nämlich das große Abschlussfest, zu dem neben den Spielern und Spielerinnen wieder Mitglieder, Eltern, Sponsoren und Fans geladen sind.