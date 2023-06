Moschik bleibt Mistelbacher

Das Season-Closing bildete vor einigen Tagen den Abschluss einer erfolgreichen Basketballsaison. Freilich arbeitet der Sportliche Leiter Martin Weissenböck aber auch schon an der kommenden, die am besten noch erfolgreicher werden soll. Für den nächsten Angriff auf den Meistertitel hat der 52-Jährige, der auch Trainer der Kampfmannschaft ist, schon einen Stamm an Spielern fixiert, und der kann sich sehen lassen. So hat Forward Ian Moschik ebenso verlängert wie Jan Kozina, Zdenek Nehyba, Viktor Vasat, Kapitän Christoph Leydolf, Maxi Girschik und Lukas Schrittwieser. Bei allen anderen Spielern ist die Zukunft offen, was Neuzugänge betrifft hätte Weissenböck gerne einen hochkarätigen Center.

Im Nachwuchs droht ein Trainerproblem

Ebenso gerne hätte der Mistelbacher zusätzliche Trainer im Nachwuchs, denn da tun sich gerade Baustellen auf: „Wir haben viele Kinder, das ist schön, aber viel zu wenige Trainer, das ist schlecht. Da kommt eine schwierige Situation auf uns zu.“