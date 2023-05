Mustangs: Langfristiges Ziel ist die erste Liga

Der ganz große Pott für den Titel in der Zweiten Liga ging letztlich an Güssing, Mistelbach durfte aber zumindest den kleineren Pokal für Platz zwei mit nach Hause nehmen. Wo dieser dauerhaft aufbewahrt wird, wird aktuell evaluiert. „Wir wollen einen schönen Platz in der Halle finden“, sagt Trainer und Sportlicher Leiter Martin Weissenböck. Und es soll ein Besonderer sein: „Damit er sich nicht einordnet unter vielen, sondern einen schönen Platz kriegt. Vielleicht mit einem Foto von der Mannschaft und den Fans.“

Der besondere Pokal - er steht für eine besondere Saison, die die Mustangs hinter sich haben. Der sportliche Erfolg führte zu einem gewaltigen Hype rund um den Verein, zu den Heimspielen im Play-off kamen stets mehrere hundert Zuschauer. „Unterm Strich ist Großartiges entstanden für die Zukunft“, glaubt Obfrau Ulrike Swoboda. Man sehe, „dass unser Zugpferd für den Nachwuchs, die Mannschaft in der zweiten Bundesliga, wirklich greift. Man hat ja bei den Spielen gesehen, was da los war, die Kinder, die da waren, diese Publikumswirkung. Ein absoluter Hype, von dem wir hoffen, dass er langfristig positive Auswirkungen hat“.

Lob für die vielen Helfer im Verein

Zunächst einmal denkt die Obfrau allerdings an die Gegenwart, denn um den großen Andrang Woche für Woche zu bewerkstelligen, waren jede Menge fleißige Menschen nötig. „Wir haben gezeigt, dass wir unsere Strukturen verfeinert haben und sehr umsetzungsstark sind“, sagt Swoboda, die auch konkreter wird: „Es ist ja immer heikel, nur eine Person zu nennen, aber eine muss ich nennen. Das ist Martina Kruder-Kornek (offiziell Schriftführerin, Anm.), die Großartiges leistet. Aber es gibt zig andere, die toll sind und sehr viel tun, und da kann ich mich nur bedanken. Jede Person, die hier Zeit investiert, ist ganz wichtig. Man muss ja sehen, dass das kein Profibetrieb ist.“

Das allerdings ist ein gutes Stichwort, denn sportlich und vom Drumherum her haben sich die Mustangs heuer stark für die Superliga, die höchste Etage im österreichischen Basketball empfohlen. Dort anzudocken, sei auch „langfristiges Ziel“ des Vereins, sagt Swoboda ohne Umschweife. Ebenso Klartext spricht sie aber auch bezüglich der hohen wirtschaftlichen Anforderungen, um die Lizenz für Liga eins bekommen zu können: „Da sind wir Stand jetzt sehr weit entfernt. Man muss das ja auch langfristig sehen, nicht nur für eine Saison. Und du brauchst aber gleich eine halbe Million für ein Jahr.“

„Der Spielbetrieb ist derart kostenintensiv“

So oder so sind die Mistelbacher jedenfalls bemüht, die vergangenen Wochen auch für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung zu nützen, sprich die „tollen Sponsoren“, wie es Swoboda ausdrückt, zu halten und ihnen weitere hinzuzufügen: „Das ist eine ganz wichtige Grundlage.“ Die Einnahmen aus den Play-offs seien nämlich weniger ein finanzielles Zuckerl gewesen, als eine Notwendigkeit: „Das weckt vielleicht so den Eindruck, aber der Spielbetrieb ist derart kostenintensiv, auch, was den Nachwuchs betrifft, die Auswärtsreisen, und so weiter. Die Einnahmen sind natürlich sehr erfreulich und positiv, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt im Reichtum schwimmen.“