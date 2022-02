Mustangs mit historisch schlechter Wurfquote

Neun Prozent vom Dreier. Neun! Was die Trefferquote betrifft, produzierten die Mustangs beim Wiedereinstieg nach sechswöchiger Zwangspause unterirdische Zahlen. 23 Mal versuchten es die Mistelbacher von außen, nur zwei dieser Würfe fanden den Weg in den Korb. Ein weiteres Indiz für diese Albtraum-Vorstellung: Keiner der zehn Spieler im Kader erreichte, was die Punkte betrifft, den zweistelligen Bereich, die beiden tschechischen Center Michal Norwa und Viktor Vasat kamen als beste Werfer der Gäste auf jeweils acht.

Dabei hatte Coach Martin Weissenböck sein Team zur Pause noch für die erste Hälfte gelobt, obwohl man nach einem späten Dreier Fürstenfelds schon um 16 Punkte zurücklag: „Da war ich eigentlich total positiv und überzeugt, dass wir Fürstenfeld noch die Stirn bieten können.“

Doch es folgten über fünf Minuten ohne Korb zum Start des dritten Viertels, ehe Lukas Schrittwieser endlich wieder anschrieb. Mistelbach hatte in dieser Phase halb so viele Punkte am Scoreboard wie der Gegner, Weissenböck schlug die Hände zusammen, denn er wusste: „26 Punkte nach 26 Minuten Spielzeit, das ist doch irre.“ Auf die Dreier-Quote angesprochen, sprach der Mustangs-Coach von „Wahnsinn“ und sah sich quasi machtlos: „Da musst du dann auch sagen, irgendwann brauchst du dir (als Trainer) auch nichts mehr überlegen.“

Moschik verpasste sein „Heimspiel“ erkrankt

Geholfen, die Quote von außen aufzubessern, hätte sicherlich Ian Moschik. Der Steirer, der als bester Dreierschütze in den Reihen der Mustangs gilt, fiel für die Fahrt in seine Heimat kurzfristig erkrankt aus. Beim Rest seiner Truppe sieht Weissenböck das Selbstvertrauen angeknackst, die lange Pause habe aber sicher eine Rolle gespielt: „Wir waren müde, auch im Körper, aber vor allem im Kopf.“ Die Marschroute für das nächste Spiel gegen das Future Team Steiermark gibt der Coach so aus: „Wichtig ist, dass wir zusammenhalten, aber das tun wir eh. Es geht weiter.“