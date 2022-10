Mustangs mit Revanche zum Saisonstart

Werbung

Sechs Tage nach dem knappen Deutsch-Wagram-Sieg im Cup hieß es am Samstag schon wieder Alligatoren gegen Mustangs. Und siehe da, diesmal hatte Mistelbach das bessere Ende für sich. Der Spielverlauf war ähnlich, wenn auch seitenverkehrt.

Diesmal waren es nämlich die Gäste, die die bessere erste Halbzeit spielten und sich teils zweistellig absetzten. Doch auch Deutsch-Wagram spiegelte das, was im Cupduell noch dem Gegner gelungen war, kämpfte sich zurück und ging in der vorletzten Spielminute tatsächlich nochmal mit 68:67 in Führung. Zuvor hatte man im gesamten Spiel gerade einmal 15 Sekunden geführt, bei 11:9 im ersten Viertel.

Was folgte, war eine Nervenschlacht von der Freiwurflinie, Mistelbach setzte von dort noch acht Würfe in den Korb, Deutsch-Wagram drei. Aus dem Spiel heraus traf keiner mehr, überhaupt waren die letzten 14 Punkte des Spiels alles Freiwürfe.

Mistelbach-Coach Martin Weissenböck war mit seinem Team fest entschlossen ins Spiel gegangen, nicht zweimal in Folge zu verlieren. Der Rückfall in Viertel drei gefiel ihm zwar nicht, das Finish dafür aber schon: „Wir haben am Schluss die Nerven bewahrt. Ein Sieg zum Saisonstart, noch dazu auswärts und gegen eine, wie wir wissen, ganz andere Deutsch-Wagramer Mannschaft als letzte Saison – das ist schon sehr wertvoll.“

Wieder zwei Conferences, zwei neue Gegner

Ausgetragen wird die neue Zweitliga-Saison übrigens wieder in zwei Conferences zu je sieben Teams. Auf die Mannschaften aus dem Osten trifft Mistelbach im Grunddurchgang je zweimal, auf die Westteams einmal. Neu dabei sind im Osten Vienna United und im Westen die Upper Austrian Ballers.

Neu ist auch eine Streaming-Plattform von Basketball Austria, wo zahlreiche Spiele live angesehen werden können.