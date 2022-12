Mustangs nach Kraftakt punktegleich mit Leader

Werbung

33:41 in Punkten, Rückstand auch in der Rebound-Statistik, meist den Moment zu spät – den Mustangs war die Matchpause, und für einige Spieler krankheits- und verletzungsbedingt auch Trainingspause, in der ersten Halbzeit deutlich anzusehen. „Die Flames haben eine Zeit lang gut mitgespielt und uns wirklich zu schaffen gemacht“, gestand Mistelbach-Coach Martin Weissenböck. Und das, obwohl offenbar auch die Gäste nicht ganz auf der Höhe waren. Gleich viermal in 40 Minuten liefen ihnen die 24 Sekunden der Shot Clock ab.

Dreimal davon allerdings in Hälfte zwei, in der die Mustangs weit besser performten als in Durchgang eins. Lag auch an Zdenek Nehyba, der in Hälfte eins nur einen von fünf Dreierversuchen versenkte, dann aber speziell im Schlussabschnitt in Fahrt kam und dort gleich fünf Dreier im Ziel unterbrachte.

„Er braucht manchmal die richtigen Worte, um ins Spiel zu finden. Die zweite Hälfte war genial“, lobte Weissenböck die Steigerung. Aber auch die Bank erwies sich diesmal als entscheidend. Das Duell der Starter verloren die Gastgeber nämlich um einen Punkt, von der Bank stand es am Ende aber 20:4 für die Mistelbacher.

Der „Riesentöter“ als nächster Gegner

Länger dauerte diesmal auch das Nachspiel, das Mustangs-Lager saß nach dem Comeback-Sieg ausgiebig im Foyer der Sporthalle beisammen und schaute sich dabei auch das Spiel von Spitzenreiter Güssing gegen die Wörthersee Piraten an. Das ging letztlich mit 87:77 überraschend deutlich an die Gäste. Die allererste Saisonniederlage für Güssing bedeutete auch, dass Mistelbach mit den Burgenländern gleichzog.

Nächster Gegner ist nun aber ausgerechnet der „Riesentöter“, die Mustangs reisen am Samstag zu den Piraten nach Klagenfurt. „Ob das jetzt gut oder schlecht war, werden wir sehen“, nahm es der Mistelbacher Coach mit Humor: „Aber ich habe meinen Burschen schon vor zwei, drei Wochen gesagt, dass die Piraten stark sind. Das ist eine solide Truppe mit zwei soliden Centern. Und der (Felix) Leindecker hat in Güssing 33 Punkte gemacht. Das musst du einmal zusammenbringen. Das wundert mich wirklich.“