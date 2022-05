Mustangs ohne Niederlage im Ziel

Werbung

Fünftes Spiel, fünfter Sieg – die Mistelbach Mustangs blieben auch im finalen Spiel des Play-downs ohne Niederlage. Letzte Hürde am Weg zur blütenweißen Weste im Bewerb jener Teams, die das Play-off verpassten, war das Derby in Deutsch-Wagram. Der Gegner war gewohnt motiviert, lag zu Beginn leicht in Führung, doch noch vor Ende des ersten Viertels krallten sich die Mustangs einen Vorsprung, den sie bis zum Ende der Partie nicht mehr hergeben sollten. Endstand war 80:66.

Coach Martin Weissenböck sprach seiner Mannschaft ein Kompliment aus: „Wir haben vor allem im dritten Viertel einen guten Run hingelegt. Es hätte dann auch noch mehr sein können. Wir haben wieder etwas nachgelassen, aber der Sieg war nie in Gefahr.“ Was auch sein Gegenüber Lukas Hofer, der einst selbst den Mustangs-Dress überstreifte, so sah: „Gratulation an die Mustangs. Sie haben heute gezeigt, welche Klasse sie haben.“

Bei seiner Ansprache nach dem Spiel bedankte sich Weissenböck bei den Spielern für deren Engagement, ebenso beim Vorstand: „Der hat diese Saison wirklich tolle Arbeit geleistet. Wir haben organisatorisch einen großen Schritt vorwärts gemacht.“

Äußerst positiv gestimmt ist Weissenböck auch bezüglich der neuen Saison, die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren. Fürs Erste trainiert sein Team bis zum Sommer noch einmal pro Woche gemeinsam. Mit einigen Spielern wird zusätzlich individuell gearbeitet.