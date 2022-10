Mustangs starten mit neuem Litauer ins erste große Spitzenspiel

Werbung

Nedas wer? Beim Auswärtsspiel bei Vienna United tauchte zum ersten Mal ein neuer Name im Kader der Mustangs auf. Und der hat internationalen Kontext: Nedas Krisciunas, ein Litauer, der schon in jungen Jahren mit seinen Eltern nach Spanien übersiedelte und von dort aus kürzlich per Studenten-Austauschprogramm in Bratislava landete.

Die Suche nach einem Basketballteam führte den 22-Jährigen dann über Zufall zu Martin Weissenböck. Mistelbachs Coach lud den Litauer zu Trainings ein und war speziell von dessen Einstellung begeistert: Krisciunas verlangt kein Geld und fährt dreimal pro Woche mit dem Zug von Bratislava nach Wien, um von dort aus mit anderen Mustangs-Akteuren nach Mistelbach zu gelangen – nach den Trainings dasselbe Spiel in die andere Richtung.

Im ersten Match tat sich der 1,95 Meter große Forward, der auch unter dem Korb spielen kann, noch etwas schwer. Die Partie war aber dankbar, weil Mistelbach den Gegner schon im ersten Viertel mit 27:5 deklassierte und danach nie Gefahr lief, noch zu verlieren.

Im vierten Spiel der Saison wartet nun der erste richtige Gradmesser, wie die Mustangs im Osten hat auch KOS Celovec im Westen bisher alle drei Spiele gewonnen. „Ich glaube, das wird die erste große Probe, auswärts noch dazu“, sagt auch Weissenböck: „Sie sind zusammengespielt und schon eine gute Mannschaft, aber wir auch. Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben.“