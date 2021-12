Mustangs unter Druck

Das erste Spiel nach dem Lockdown, gleichzeitig das letzte vor der Weihnachtspause – Mistelbach freute sich am Samstag auf die Rückkehr der Zuschauer, die im Foyer mit einem geschmückten Weihnachtsbaum empfangen wurden. Und die über weite Strecken wieder eine starke Mistelbacher Mannschaft sahen, erstmals auch mit Neuzugang Ian Moschik von Klosterneuburg auf der Forward-Position.

Überlegen war man Güssing/Jennersdorf zunächst einmal aber dort, wo gewöhnlich der Gegner seine Stärken hat: in der Defense. Gerade mal 26 Punkte ließen die Mustangs in Hälfte eins zu, nach drei Vierteln waren es mit 42 immer noch sehr wenig. Deshalb lag man vor dem Schlussabschnitt auch um neun Punkte voran. „Das schaffen wir heuer gegen fast jeden guten Gegner“, sieht Trainer Martin Weissenböck Parallelen zu anderen Spielen, die er aber hauptsächlich wegen dem dazugehörigen „wiederkehrenden Problem“ zieht. Denn nur 200 Sekunden nach Beginn des vierten Viertels war der Vorsprung schon wieder dahin, Weissenböck hadert: „Wir schaffen es nicht, diesen Vorsprung länger zu halten und davon zu zehren.“ Was für ihn speziell mit zu ungeduldig vorgetragenen Angriffen zu tun hat.

„Das schaffen wir heuer gegen fast jeden guten Gegner“

Da kam am Samstag auch Neuzugang Moschik ins Spiel, der seit Montag mit den Mistelbachern trainierte und sich in Sachen Teamklima nahtlos in die Mannschaft einfügte. Mit 16 Punkten war der Steirer am Ende auch Topscorer seiner Truppe, phasenweise meinte es der neue Mann mit den Einzelaktionen aber zu gut. „Er soll das Eins-gegen-eins machen, aber er darf es nicht übertreiben. Gestern hat er es übertrieben. Aber sicher, es war unser erstes Spiel miteinander“, so die gewohnt kritische, aber wohlwollende Analyse seines Trainers.

Gescheitert sind die Mustangs am Ende allerdings an der Klasse des Gegners, der einfach fünf der letzten fünf Dreierversuche in den Korb legte. „Da wird es mit jeder Taktik und jedem Wechsel schwer“, war Weissenböck ehrlich und bedient: „Wenn dich der Gegner so von außen fertigmacht und so eine Trefferquote hat, dann kannst du nicht gewinnen, außer du haust auch fünf Dreier rein.“ Sein Team hätte die Partie aber schon vorher entscheiden müssen, so der Coach.

Kleine Lücke zum Top-Quartett

In der Tabelle scheint sich damit ein wenig der fünfte Platz im Osten abzuzeichnen. Die zwei Teams dahinter sind noch ohne Punkte, zum Quartett davor geht eine kleine Lücke auf. Weissenböck verweist auf die jüngsten Niederlagen Mattersburgs und gibt sich kämpferisch: „Platz vier würde uns reichen. Wir haben noch neun Spiele, das ist nicht so wenig.“