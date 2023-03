Mustangs vom Rande des Abgrunds ins Halbfinale

Werbung

Hochspannung. Nervenkitzel. Dramatik pur. Das, was am Samstag in Mistelbach im zwölften und letzten Viertel der Viertelfinal-Serie zwischen den Mistelbach Mustangs und den Wörthersee Piraten in der Luft lag, ist wahrlich schwer in Worte zu fassen.

Dabei hatte Mistelbach lange Zeit alles im Griff, Schritt für Schritt wurde die ab der dritten Minute bestehende Führung ausgebaut. 16 Punkte Vorsprung waren es zwischenzeitlich im dritten Viertel, zu Beginn des letzten immer noch elf. Die Mustangs spielten in dieser Phase entfesselt, begeisterten das Publikum unter anderem mit einem Alley-oop-Assist von David Wrumnig auf den einfliegenden Maximilian Girschik. Die Zuschauer dankten es mit euphorischem Jubel, die Piraten hatten sichtbar Probleme, das aufgerissene Loch wieder zu stopfen.

Ray führte das Comeback an - bis zur 36. Minute

Doch die Klagenfurter fanden einen Weg, oder besser gesagt: Shawn Ray fand einen Weg. Der US-Amerikaner und langjährige Bundesliga-Akteur spielte all seine Erfahrung aus und erzielte plötzlich Korb um Korb. Ganze zehn Punkte schrieb der Routinier binnen fünf Minuten seinem persönlichen Konto zu, was die Piraten bis auf drei Zähler an Mistelbach heranbrachte. Dass er kurz darauf sein fünftes Foul beging und nicht mehr mitspielen durfte, war für die Gäste ein ganz bitterer Faktor.

Trotzdem machten sie auch die nächsten fünf Punkte und lagen plötzlich in Front (68:66). Mistelbach schien - ganz im Sinne der Piraten - Schiffbruch zu erleiden. Ab hier war der Krimi wirklich brutal. Ian Moschik glich aus, Felix Leindecker stellte das +2 der Gäste wieder her. Dann verfehlte Jan Kozina seinen Dreierversuch, und 30 Sekunden vor Ende stand Nick Cevizovic für die Piraten an der Freiwurflinie. Die Halle war laut, der Druck immens. Erster Versuch, vergeben. Zweiter Versuch, vergeben. Rebound Girschik, Foul von Cevizovic an Girschik. Auch für ihn war es das fünfte. Der Pirat ging völlig konsterniert vom Feld, Girschik an die Linie. Mit Nerven aus Stahl. Beide Würfe waren drin.

Gleich darauf im Prinzip dasselbe Spiel. Leindecker verfehlte das Ziel, Christoph Leydolf schnappte sich den Rebound, Leindecker foulte Kozina. Der versenkte den ersten Freiwurf, vergab den zweiten. Womit die Kärntner nochmal die große Chance hatten: 70:71 aus ihrer Sicht, neun Sekunden auf der Uhr, den Ball in der Hand. Wieder ging's über Leindecker, während es die Zuschauer oben und unten nicht mehr auf ihren Sitzen hielt. Wurf, Sirene, Ringtreffer, Korb verfehlt - und die Halle flippte endgültig aus ...

Leydolf: „Das war echt magisch“

Shooting Guard Leydolf haderte wenige Minuten nach dem Spiel mit der - nicht zum ersten Mal in dieser Saison - verspielten Führung, erfreute sich aber an dem, was folgte: „Es war so viel Spannung am Schluss, so viel Intensität, so viel Mithilfe von unserem Publikum. Das war echt magisch. Das ist fast wie ein Titelgewinn. Also es ist nur die nächste Runde, aber es fühlt sich wirklich gut an. Uns allen ist ein großer Stein vom Herzen gefallen.“

Hatte er Zweifel, als die Piraten kurz vor Schluss die Führung übernahmen? „Angst, ja. Aber egal, es zählt nur das Weiterkommen. Unser großes Ziel ist, heuer ins Finale zu kommen, und wir sind einen Schritt näher dran.“

Auch Trainer Martin Weissenböck war nach dem Spiel gezeichnet, lag mit seinen weinenden Töchtern in den Armen. Es war zu spüren, was dieser Sieg bedeutete. Der Coach sah „das Glück des Tüchtigen“, lobte seine Mannschaft, die Zuschauer, die ganze Mustangs-Familie: „Der Erfolg steht auf vielen Beinen, an dem sind ganz viele Menschen beteiligt.“

Im Halbfinale wartet Erzrivale Mattersburg

Die sich nun auf eine Halbfinal-Serie freuen dürfen, allen voran natürlich Kassier Othmar Burger. Gemeinsam saßen die Mistelbacher dann noch im Foyer, um das Entscheidungsspiel zwischen Salzburg und Mattersburg anzusehen und ihren Gegner zu erfahren. Die Partie ging deutlich an die Rocks, womit die Mustangs nun auf den Lieblingsrivalen treffen. Weissenböck weiß, dass das nächste Herzschlagspiel ansteht: „Ich glaube, darauf kann man sich wirklich freuen, auch als Zuschauer.“