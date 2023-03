Nach Krimi wartet auf die Mustangs der Lieblingsrivale

Werbung

Es ist geschafft! Die Mustangs stehen nach einem wahren Krimi gegen die Wörthersee Piraten im Halbfinale der Zweiten Liga. Im Nachgang des Spiels war es besonders eine Szene, die deutlich machte, was das den Beteiligten bedeutete. Da lag Martin Weissenböck, Trainer der Kampfmannschaft und sportliches Hirn des Klubs, in den Armen seiner Tochter Paula, der die Tränen übers ganze Gesicht liefen. Auch ihre Schwester Johanna kam hinzu, um diesen Moment gemeinsam zu erleben. Erleichterung. Genugtuung. Lohn für all die harte Arbeit.

Auch Guard Christoph Leydolf war ergriffen: „Es war so viel Spannung am Schluss, so viel Intensität, so viel Mithilfe vom Publikum. Das war echt magisch. Das ist fast wie ein Titelgewinn. Es ist nur die nächste Runde, aber es fühlt sich wirklich gut an. Uns allen ist ein großer Stein vom Herzen gefallen.“

Kassier freut sich auf die nächste Serie

Sein Trainer konkretisierte das „alle“ noch ein wenig: „Dieser Erfolg steht auf vielen Beinen, an dem sind ganz viele Menschen beteiligt.“ Einer davon heißt Othmar Burger und ist Kassier der Mustangs. Auch seine Augen werden mit Blick auf die nächsten Tage leuchten. Denn die hochdramatische Serie gegen die Piraten war noch längst nicht das Ende, gewissermaßen geht es jetzt erst richtig los. „Wenn man den Samstag erlebt hat und sagt, wir haben jetzt noch eine oder vielleicht zwei Heimpartien von diesem Format ...“, klingt bei Weissenböck bereits die Vorfreude durch: „Die Halle wird sicher kochen, davon kann man ausgehen.“

Besonders deshalb, weil auch die Gäste ihren Teil zu einer unvergesslichen Atmosphäre beitragen werden. Es geht gegen Mattersburg. Der Rocks Block, die berüchtigt lauten Anhänger, nahmen bereits Kontakt auf, kündigten wie erwartet eine Fanbusfahrt in großer Personenzahl an. Sportlich dürfen sie von ihrer Mannschaft auch einiges erwarten. Der Auftritt im Entscheidungsspiel in Salzburg, das die Mustangs-Familie nach dem eigenen Spiel auf der Leinwand im Foyer verfolgte, war richtig stark. „Sie haben schon routinierte Spieler, die wissen, was zu tun ist, wenn es um die Wurst geht“, weiß Weissenböck.

Der am Montag ein paar Sorgen hatte: Leydolf, David Wrumnig und Philipp Germ mussten das erste Training der Woche leicht kränkelnd auslassen.