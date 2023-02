Nach Reaktion sind die Play-offs für Mustangs so gut wie fix

Werbung

Man wollte sie am liebsten sofort vergessen, doch die überraschende Niederlage beim Fu ture Team Steiermark begleitete die Mustangs durch die Trainingswoche. Coach Martin Weissenböck spürte „sehr viel Emotion und Spannung im Team“, was ihm zeigte: „Die Burschen waren mindestens genauso verärgert darüber wie ich.“

Das spürte dann am Samstag auch Vienna United, denn die Mistelbacher spielten sich als Kollektiv den Frust von der Seele. Schon zum Start ins Spiel gelang ein 21:3-Lauf. Im zweiten Viertel kamen die Gäste zwar näher, spätestens im Schlussabschnitt hatten die Mustangs aber wieder alles unter Kontrolle, am Ende stand ein Sieg mit 28 Punkten Vorsprung.

Der war nicht nur gut für das Mistelbacher Gemüt, sondern auch für die Tabellensituation. Denn auch die spukte laut Weissenböck vor dem Spiel in den Köpfen seiner Mannen: „Dieses Bewusstsein, dass United mit einem Sieg gegen uns auf den zweiten Platz gehen könnte, das war schon da.“

Güssing verlor, Platz eins wieder in Reichweite

So aber ist der Einzug ins Viertelfinale für Mistelbach nun auch rechnerisch so gut wie fix. Vienna United (zwei Punkte Rückstand), Mattersburg und Deutsch-Wagram (jeweils vier) sind zwar allesamt noch in Reichweite, dass wirklich alle drei noch an den Mustangs vorbeiziehen und sie damit aus den Play-offs kicken, ist aufgrund noch ausstehender direkter Duelle aber so gut wie unmöglich.

Vienna trifft nämlich in den letzten beiden Runden noch auf Mattersburg und Deutsch-Wagram, und hat davor noch dazu Ost-Spitzenreiter Güssing vor der Brust. Mistelbach hat zudem die direkten Duelle mit Vienna und Deutsch-Wagram gewonnen, was eine Absicherung bei etwaiger Punktegleichheit bringt, und obendrauf auch noch ein Spiel weniger ausgetragen als alle drei Rivalen.

Kurzum: Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, würde Mistelbach nach dem Vorjahr ein zweites Mal das Viertelfinale verpassen. Vielmehr dürfen die Weinviertler nun wieder in Richtung Platz eins schielen, weil Güssing das Heimspiel gegen West-Leader Innsbruck verloren hat.

Ohnehin sind die Ziele bekanntlich höher gesteckt, als nur den letzten Acht anzugehören, die Mustangs wollen heuer um den Titel kämpfen. Dementsprechend dienen die letzten vier Runden im Grunddurchgang auch als Möglichkeit, sich nach dem Auf und Ab der letzten Wochen nochmal richtig in Form zu bringen. Gegen die Basket Flames (19. Fe bruar), Salzburg (25. Februar) und Dornbirn (26. Februar) stehen noch drei Auswärtsspiele an, ehe am 4. März zum Abschluss die Upper Austrian Ballers nach Mistelbach kommen.