Overtime-Krimi beendet alle Träume für Mustangs

Gerade einmal zwei Sekunden fehlten den Mustangs am Samstag auf den ganz großen Schritt in Richtung Play-offs. Nach dem 91:66 im kurzfristig eingeschobenen Nachtrag bei den Flames am Donnerstag war die Truppe von Martin Weissenböck auch im direkten Duell mit Mattersburg ganz nah am Sieg. Doch die Burgenländer, die eineinhalb Minuten vor Ende schon mit einem Dreier auf 61:64 verkürzt hatten, fanden auch mit dem allerletzten Versuch von Ante Begic tatsächlich noch den Korb. So ging’s also in die Overtime, in der die Mistelbacher dann keine Chance mehr hatten. Mattersburg sicherte sich binnen 100 Sekunden die ersten elf Punkte und war nicht mehr einzuholen.

Schlüsselspieler fehlten

„Ganz, ganz bitter“, begann Mistelbach-Coach Martin Weissenböck seine Analyse. Obwohl mit Ian Moschik und Viktor Vasat zwei absolute Schlüsselspieler fehlten und auch Lukas Ringhofer nicht dabei war, habe sein Team „eine fantastische Leistung, in jeglicher Hinsicht“ geboten.

Dass die Partie am Ende doch noch aus der Hand glitt, war für Weissenböck einer Verkettung von Umständen geschuldet: einerseits Foulproblemen, für Michal Norwa, Martin Müller und Jan Kozina war jeweils in den Schlussminuten des vierten Viertels Endstation; dazu zwei grauenhafte Turnover in dieser Phase, zwei ausgelassene Freiwürfe von Kapitän Christoph Leydolf in der letzten Minute, wo wohl schon ein Treffer zum Sieg gereicht hätte, eine höchst umstrittene Out-Entscheidung zugunsten Mattersburgs und dann auch noch ein Fehler beim Verteidigen des entscheidenden Dreiers.

„Das tut natürlich weh“, so Weissenböck, der aber auch zugab, dass seine verbliebenen fünf Schützlinge in der Verlängerung chancenlos waren: „Da waren wir auch vom Kopf und der Energie her weg.“

Wie entscheidend Begic’ Dreier war, zeigt die Tabelle. Mit einem Sieg hätte Mistelbach den Rivalen um Platz vier im Osten zwei Runden vor Ende überholt. Weissenböck ist überzeugt: „Dann hätten wir die nächsten zwei Spiele auch gewonnen. Die Burschen waren gestern sowas von aufgezuckert und bereit.“ Durch die Niederlage sind die Play-offs nun aber außer Reichweite. Beim abschließenden Auswärtsdoppel im Westen Österreichs – Freitag in Dornbirn, Samstag in Kufstein, dazwischen schläft Mistelbach in Dornbirn im Hotel – geht es nur noch um einen würdigen Abschied aus der Gruppe Ost.

Im Unteren Play-off warten noch fünf Spiele

Danach wartet aber noch ein Unteres Play-off mit je einem Spiel gegen die fünf anderen Teams. Fix vertreten sind Deutsch-Wagram, das Future Team Steiermark und die Flames, dazu vermutlich die Wörthersee Piraten und Kufstein.