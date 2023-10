Mistelbach Mustangs: Perfekter Start vor Schönfelders Augen

So stellt man sich einen Saisonstart vor. Rund 350 Besucher strömten in die Mistelbacher Halle, um den ersten Auftritt der Mustangs zu sehen – ein toller Wert. Die Mustangs traten in brandneuer Kleidung aufs Feld und lieferten gleich einmal ordentlich ab. 89:63 stand am Ende am Scoreboard, speziell die Größenvorteile gegenüber dem Gegner aus Kärnten wurden gut ausgespielt. So war es auch wenig überraschend, dass die beiden Center Jakub Jokl und Viktor Vasat als Topscorer vorangingen. Am Parkett standen aber auch Moritz Czehowsky (zwölf Minuten) und Paul Biswanger (dreieinhalb Minuten), Mustangs-Coach Martin Weissenböck ließ die beiden Eigengewächse wie vor der Saison angekündigt gleich einmal teilhaben.

Zweites Spiel für Neuzugang Najdanovic

Dragisa Najdanovic (r.) bringt viel Erfahrung mit nach Mistelbach und ist die lang ersehnte Verstärkung auf der Point Guard Position. Foto: Klaus Kaweczka

Zum zweiten Mal mit von der Partie war auch Point Guard Dragisa Najdanovic, den Mistelbach vor der Cup-Partie in Salzburg verpflichtet hatte. Der 35-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem bei BBC Nord, Mattersburg und BC Vienna und bringt dementsprechend viel Routine mit. „Er ist bekannt in der Szene“, sagt Weissenböck, „ich bin sehr froh, dass wir den jetzt haben. Er hat uns jetzt schon geholfen, und ich glaube, dass er uns noch viel mehr geben kann, wenn er richtig in Form ist. Er ist ja noch nicht so lange bei uns dabei.“

Schon länger dabei und am Samstag wieder einmal in der Halle war ein früherer Skistar: Rainer Schönfelder. Der 46-Jährige ist mittlerweile als Unternehmer tätig, investiert auch in der Stadt Mistelbach und zählt zu den Sponsoren der Mustangs. Am Samstag übernahm er den Ehrenanwurf. Weissenböck freute das Wiedersehen und Schönfelders Engagement beim Verein: „Er ist ja sehr kommunikativ und einer, der das ganz positiv sieht, was wir da machen. Es taugt ihm, dass so viele Kinder und Jugendliche in der Halle sind und mitfiebern.“

Am Samstag geht es im Derby gegen Deutsch-Wagram

Das wird sicher auch am Samstag der Fall sein, wenn Mistelbach ab 17 Uhr im zweiten Saisonspiel – wieder zu Hause – auf Deutsch-Wagram trifft. Das ist nicht nur ein Derby, sondern gleich einmal das Duell Erster gegen Zweiter in der Ost-Staffel. Deutsch-Wagram hat sich heuer das Halbfinale zum Ziel gesetzt. Weissenböck glaubt an eine „wesentlich schwerere Aufgabe“ als gegen KOS: „Da wird es sicherlich einen Schritt vorwärts brauchen.“