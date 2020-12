Start im September, Aus im November – die Spielzeit 2020/21 bleibt den Mistelbach Mustangs wohl noch länger in Erinnerung.

Lediglich fünf Spiele hat die Truppe von Martin Weissenböck absolviert, und gerade eben 2.900 Euro Pönale für den Nichtantritt im, auf der Corona-Ampel, „roten“ Innsbruck berappt, als der zweite Lockdown für eine Saisonunterbrechung sorgt. Zehn von zwölf Teams in der zweithöchsten Basketballliga Österreichs wollen sich fortan dem „Profi-Konzept“ unterwerfen, das unter anderem regelmäßige Corona-Testungen für Spieler und Betreuer beinhaltet.

Die Mustangs lehnen das genauso wie die Wörthersee Piraten ab und nutzen die Möglichkeit, aus der Saison auszusteigen. „Wir sind seit 14 Jahren dabei, den Verein vernünftig zu führen. Mistelbach lebt vom Publikum und den Kindern in der Halle. Unsere Fans sind in der Liga einzigartig“, erklärt Weissenböck die Ablehnung seines Vereins, vor leeren Rängen zu spielen. Weitere Faktoren für den Rückzug: der finanzielle Aufwand für die Testungen, die der Klub selbst tragen müsste, und vor allem die Gesundheit aller Beteiligten. Regelmäßige Tests hätten wohl zwangsläufig auch positive Ergebnisse und Quarantäne bedeutet.

Wird im Juni Mustangs-Obfrau: Ulrike Swoboda. privat

Gleichzeitig heißt der Rückzug aber auch: die Spieler sind frei. Prompt verstreuen sich diese in alle Richtungen, von Klosterneuburg über Wien bis nach Dornbirn. Für 2021/22 – da will Mistelbach wieder in der 2. Bundesliga antreten – muss ein neuer Kader gebastelt werden.

Mithelfen, diesen zusammenzustellen, wird die neue Obfrau: Ulrike Swoboda. Die Unternehmerin folgt im Juni mit etwas Verspätung – bedingt durch die Coronaumstände kann die Generalversammlung nicht wie geplant schon im Frühling stattfinden – auf Sascha Hasiner. Swoboda ist die erste Frau an der Spitze des Mistelbacher Vereins.

Prachar geht mit emotionalen Worten

Zu Ende geht 2020 hingegen die Mistelbach-Ära von Ivo Prachar, der Tscheche sagt nach neun Jahren auf Wiedersehen. Rückblickend hat das frühe Aus in der Spielzeit 2019/20 – Mistelbach verliert die Viertelfinal-Serie gegen Güssing/Jennersdorf Ende Februar bzw. Anfang März glatt mit 0:2 – auch einen Sinn.

Beendet im März seine Karriere: Ivo Prachar. Aichinger

So kann sich Prachar vor vollem Haus von seiner zweiten Heimat verabschieden, das Publikum in der Mistelbacher Sporthalle beginnt noch vor Ende des Spiels ihn mit Standing Ovations zu feiern. „Das war ein spezieller Moment in meiner Karriere“, sagt der 37-Jährige hinterher ins NÖN-Mikrofon, bevor er um Worte ringt: „Es war eine Ehre für mich, hier zu spielen, weil ich Mistelbach und die Mustangs wirklich, wirklich liebe.“

Schriftführerin Bettina Matzka, die den Verein im Sommer ebenfalls verlässt, ist nur eine, die dieses Lob zurückgibt: „Für mich war Ivo das, wofür er als Center steht – ein Herzstück des Vereins.“

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.