2017/18 spielte Mistelbach erstmals am 23. September, heuer geht es erst am 13. Oktober los – auswärts bei den Basket Flames. Eine Woche später kommt es bei der Heimpremiere gleich zum neuen Derby gegen Deutsch-Wagram.

Seit Montag stehen die Mustangs in der Vorbereitung. Zum Auftakt einer Reihe an Freundschaftsspielen fährt man am Samstag und Sonntag gleich zu einem Turnier nach Olmütz.