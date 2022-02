Saison verlängert, Schlüsselspiel für Mustangs vertagt

Es sollte „der Klassiker“ werden, doch es wurde die nächste Absage – nach der abgeblasenen Auswärtsfahrt nach Kufstein in Tirol mussten die Mustangs auch das Heimspiel gegen Erzrivale Mattersburg verschieben. Dass die Halle am Samstag leer bleiben würde, zeichnete sich schon am Dienstag der Vorwoche ab.

Der eine oder andere Corona-Erkrankte meldete sich zwar zurück, dafür registrierte Mistelbach aber zwei neue Fälle im Team. Da bereits ein solcher reicht, um ein Spiel zu verschieben, lagen die nächsten Schritte auf der Hand: Mittwoch Telefonat mit der Liga, Donnerstag offizielle Verkündung.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht aktuell noch nicht fest, die Liga vergrößerte nach einer Sitzung in der Vorwoche aber den Spielraum. So soll der Grunddurchgang, der am 12. März enden würde, um zwei Wochen verlängert werden, um die ausstehenden Partien – neben Mistelbach konnten in den vergangenen Wochen auch andere Teams zu einzelnen Spielen nicht antreten – nachholen zu können.

„Wir versuchen, es so zu organisieren, dass wir unsere zwei versäumten Spiele in diesen zwei Wochen nachtragen“, schildert Mistelbach-Coach Martin Weissenböck den Plan. Nachsatz: „Wenn jetzt noch etwas (eine weitere Absage, Anm.) dazukommt, müssten wir das irgendwann unter der Woche nachtragen.“

Es sieht also so aus, als müssten die Fans noch länger auf das ewig junge Duell zwischen Mistelbach und Mattersburg warten, in dem sich heuer auch das Rennen um den vierten und letzten Play-off-Platz im Osten entscheiden könnte.

Weissenböck sieht es positiv, er hofft, dass dann beide Teams in Bestbesetzung antreten können und denkt auch an die aktuell noch für 22 Uhr vorgeschriebene Sperrstunde: „Es wäre gar nicht schlecht, das Match im März zu haben, wo die Leute dann auch länger in der Halle bleiben können.“

Training weiterhin nur stark eingeschränkt

Trainiert wurde in der vergangenen Woche zwar, das aber weiterhin stark eingeschränkt. Die kommenden Tage will Mistelbach demnach nutzen, „um wieder in die Gänge zu kommen“, wie der Mustangs-Trainer sagt. Das kommende Wochenende ist wegen dem Final-Four-Turnier des Österreichischen Cups spielfrei, das nächste Match ist für 13. Februar bei den Flames angesetzt.