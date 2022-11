Schon wieder ein Krimi für die Mustangs

Werbung

Mattersburg gegen Mistelbach – diese Ansetzung stand zuletzt für Hochspannung. Im Dezember 2021 verwandelte Michal Norwa zwei Sekunden vor dem Ende einen Dreier zum Mistelbacher Sieg, die Mustangs fuhren mit einem 74:73-Erfolg zurück ins Weinviertel. Am Samstag waren sie wieder zu Gast bei den Burgenländern, und wieder brauchte es einen ganz späten Treffer von außen, um zu gewinnen.

Diesmal versenkte Zdenek Nehyba den entscheidenden Dreier, mit dem Mistelbach auf 72:71 stellte. Da waren aber noch 17 Sekunden auf der Uhr, womit die Gäste noch eine letzte Offense der Hausherren zu überstehen hatte.

„Davor war nochmal Time-out, und ich habe den Burschen gesagt, bitte greift ja nicht hinein, sonst stehen die wieder an der Linie“, schildert Coach Martin Weissenböck. Und speziell Viktor Vasat schien der Bitte Folge zu leisten: „Er ist wirklich ganz brav nur mitgelaufen mit ihrem Langen. Der hat über Viktors Hände werfen müssen, und der ist Gott sei Dank nicht reingegangen. Also die letzte Offense und die letzte Defense – das haben wir wirklich sehr clever gemacht.“

Ein krimitaugliches Ende also, nach einem Spiel, das die Mustangs zuvor ordentlich Nerven gekostet hatte. Nicht nur aufgrund der strikten Regelauslegung seitens der Schiedsrichter, sondern auch, weil der langjährige Rivale aus Mattersburg immer wieder davonzog. Fünf Punkte lagen die Burgenländer nach dem ersten Viertel voran, zehn nach dem zweiten, elf nach dem dritten. Im Schlussabschnitt war Mistelbach dann aber wie schon bei KOS voll da, auch Nehybas finaler Korb hatte sich angekündigt: Der Tscheche beendete das Spiel mit 50 Prozent Trefferquote vom Dreier.

Erfreulich war auch der Blick auf die Tribüne: Ein Fanbus mit rund 40 bis 50 Mistelbachern hatte die Auswärtsfahrt mitgemacht, darunter fast die komplette Landesliga-Mannschaft sowie – erfreulicherweise – auch Paul Schuecker.

Der 23-Jährige bewies mit seinem Besuch sein großes Basketballherz, denn er war nach seiner in der Vorwoche erlittenen schweren Ellbogenverletzung erst am Freitag operiert und am Samstagmorgen aus dem Spital entlassen worden. Nicht gespielt hat auch der am Knöchel bediente Christoph Leydolf. Er sollte diese Woche aber zurück im Training sein.