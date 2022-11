Schwere Verletzung und Pleite für Mistelbach im Topspiel

Werbung

Das Topspiel bekam eine Topkulisse. Wie schon beim Season-Opening gegen Kufstein wurde die Mistelbacher Sporthalle von Basketball-Fans gestürmt, offiziell 350 sahen den Kracher an der Tabellenspitze gegen die Güssing Blackbirds.

Was sie leider auch zu sehen bekamen, war eine schwere Verletzung. Für Mistelbachs Nummer elf Paul Schuecker war die Partie nämlich schon unmittelbar vor Ablauf des ersten Viertels beendet.

Der 23-Jährige verfolgte Güssings Mate Horvath, um diesen beim Korbleger zu stören, kam nach dem hohen Absprung aber selbst so unglücklich auf, dass er sich am Ellbogen bediente und mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen blieb. Eine Ärztin aus dem Mustangs-Umfeld, die im Publikum saß, leistete Erste Hilfe, schnell war aber allen Beteiligten klar, dass es hier die Rettung brauchte. Zuallererst natürlich Schuecker selbst, denn: „Solche Schmerzen wie am Samstag habe ich noch nie gehabt.“

Auslöser war, wie dann im Mistelbacher Krankenhaus festgestellt wurde, die Speiche, ein Knochen im Unterarm. Die luxierte nicht nur, Schuecker erlitt in diesem Bereich auch eine Zersplitterung, die eine Operation nötig macht – und zwar am Freitag, wieder in Mistelbach. Dass er bis dahin einmal Gips tragen muss, sei „nervig, aber es war vorherzusehen“, so der Lehramtsstudent, der den Fokus aber schon verlegt hat.

Einerseits will er sich nämlich aufs Fortkommen im Studium und auf die bereits begonnene Lehrtätigkeit in einer Mittelschule fokussieren, andererseits lässt ihm die voraussichtliche Rückkehr im Februar oder März auch noch Chancen für den weiteren Saisonverlauf: „Dann fangen die Play-offs an, dann bin ich wieder da.“

Jetzt ist nur noch Güssing ungeschlagen

Trotz des Schocks blieb die Intensität in der Folge hoch, vor allem defensiv zeigten beide Teams, wie stark sie sind. Verloren ging das enge Spiel aus Sicht der Mustangs letztlich bei der Dreierquote. Nur fünf von 34 Versuchen von außen fielen – magere 15 Prozent. Zu wenig, so Trainer Martin Weissenböck: „Mit der schlechten Quote war einfach nicht mehr drin.“ Neben der Qualität der Würfe hätte sein Team wohl auch öfter den Weg nach innen suchen sollen, so seine Erstanalyse.

Damit ist die weiße Weste der Mustangs futsch und nur noch Güssing als letztes Team der Liga ungeschlagen. Weiter geht’s für die Mistelbacher, bei denen sich auch Christoph Leydolf am Knöchel verletzte und am Samstag wohl fehlen wird, in Mattersburg. Die Rocks halten bei nur einem Sieg aus vier Spielen, die Partie am vergangenen Wochenende gegen das Future Team Steiermark musste wegen Corona-Fällen verschoben werden.